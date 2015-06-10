'AKP-CHP koalisyonu için diyalog başlatıldı'

Seçimlerin ardından ortaya çıkan sonuç, koalisyon için partilerin temasını zorunlu kılıyor. ‘Normalleşme ve restorasyon’ için en ideal çözümün AKP ile CHP koalisyonu olduğunu düşünen bazı siyasiler, kolları sıvadı ve iki parti arasında ilk temas sağlandı. Sessizce yürütülen diyalogda, koalisyon olasılığı konuşuluyor. Ancak iki parti arasında sıkıntılı başlıklar var. Yolsuzluklar, 4 bakanın Yüce Divan’a gönderilmesi, ‘Erdoğan’sız AKP’ bunlar arasında.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, AKP ile CHP koalisyonunun, “normalleşme ve restorasyon” için en ideal çözüm olduğunu savunan bir grup siyasetçi harekete geçti. Ak Parti ve CHP’deki bazı isimlerin, koalisyon olasılığını konuştuğu bildirildi. Partilerinde liderlerine de yakın olan bu isimlerin, hükümet kurma görevi verilmesinden sonra yapılacak resmi koalisyon temaslarından önce zemin hazırlamaya çalıştığı kaydedildi. Böyle bir olasılığın mümkün olup olmadığını değerlendiren her iki partinin kurmayları, olası pürüzleri önceden görmek için biraraya geliyorlar. Bu girişimin hem ülkenin normalleşmesine hem de farklı partilere oy verenlerin ortak bir noktada buluşmasına güç kazandıracağı yorumları yapılıyor.

Sıkıntılı başlıklar

Özellikle ekonomideki kırılganlığın ortadan kaldırılması, eksik kalan sosyal yatırımlarla adımların atılması, kişisel özgürlükler konusunda rahatlama sağlanması ve demokratikleşme talepleri açısından bu ortaklığın önemine vurgu yapılıyor. Kurmaylar, iki partinin birlikteliğinin Çözüm Süreci’yle ilgili de olumlu sonuçlar vereceği, bu partilerin Kürt sorununa bakış açısının farklı olmadığını dile getiriyor. Birkaç kez görüşen kurmaylar, özellikle CHP’nin ileri süreceği şartların AK Parti’de sıkıntı yaratıp yaratmayacağına kafa yoruyorlar. CHP’nin özellikle yolsuzluklar ve 4 bakanın Yüce Divan’a gönderilmesiyle ilgili bakışı da sıkıntılı başlık olarak değerlendiriliyor.

Ters teper endişesi

Şimdilik sadece kurmaylar düzeyince yapılan görüşme ve tememnilerin önümüzdeki günlerde liderlere ulaştırılması bekleniyor. Bu temasların, AK Parti’ye hükümet kurma görevi verilmesi ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun resmi turlara başlamasından önce birkaç kez daha olacağı ve her iki lider bir araya geldiğinde genel yaklaşımları konusunda fikir sahibi olmalarının sağlanacağı ifade ediliyor. Temasta bulunan kurmaylar, iki partinin temsilcileri dışındaki bazı isimlerin, “AK Parti-CHP koalisyonu olsun” şeklinde el altından yaptıkları girişimlerin ise ters etki yapıp sürece zarar vereceğine de dikkat çekiyorlar.

Erdoğan faktörü

Koalisyon olasılığını hayata geçirmekteki en önemli faktörün Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu dile getiriliyor. Hem Erdoğan’ın böyle bir koalisyon olasılığına takınacağı tavrın hem de CHP’nin “Erdoğan’sız AK Parti” talebinin en önemli tıkanma noktası olacağı endişesi yaşanıyor. Kulislerde, AK Parti ile MHP arasında da alt düzeyde temaslar kurulduğu iddiaları dolaşıyor. AK Parti’nin olası görevlendirme durumunda MHP’nin kapısını çalmaya engel bir durum olup olmadığını öğrenmek için temasa geçtiği öne sürülüyor.

CHP, MHP’nin de kapısını çaldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “CHP-MHP ve HDP’yi” içeren koalisyon ihtimalini işaret etmesinin ardından Ankara’nın siyasi kulisleri hareketlendi. CHP, “CHP-MHP koalisyonuna HDP’nin dışarıdan destek vermesi” seçeneğinin öne çıktığı tüm koalisyon seçenekleri hakkında her iki partinin değerlendirmelerinin alınması için harekete geçti. Kılıçdaroğlu’nun isteği doğrultusunda CHP-MHP’nin ‘Cumhurbaşkanlığı Çatı Adayı’ Ekmeleddin İhsanoğlu’nun kampanyasında görev üstlenen bazı CHP’liler, MHP’nin kapısını çaldı. “CHP-MHP koalisyonu olasılığına, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve kurmaylarının bakışını öğrenmek” amacını taşıyan temaslara dün itibariyle başlandı. Temaslar kapsamında Ekmeleddin İhsanoğlu ile de görüşüleceği belirtiliyor. HDP’nin, kurulacak CHP-MHP koalisyonuna dışarıdan destek verip veremeyeceğine ilişkin görüşmeleri de kısa süre içinde başlayacak. ‘Ön görüşme’ olarak nitelendirilen temaslara ilişkin ilk bilgiler ise CHP’nin dün toplanan MYK’sında ele alındı.

Bu çerçevede HDP’nin CHP-MHP Koalisyon hükümetine güvenoyu vermesine imkan tanıyabilecek bazı başlıkların hükümet programında yer alabileceği; “Yargı bağımsızlığı ve demokratikleşme, 17-25 Aralık Yolsuzluk Soruşturması dosyasının yeniden açılması” gibi konular üzerinde mutabakat sağlanabileceği belirtiliyor.