AKP, ceza infaz mevzuatında değişiklik için mini paket hazırlıyor: Anne ve baba aynı anda cezaevinde yatmayacak

Dördüncü yargı paketini TBMM'ye sunmaya hazırlanan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) bundan önce ceza infaz mevzuatında değişiklik için mini bir paketi Meclis'ten geçirmeyi planlıyor.

"Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun"da değişiklik öngören 11 maddelik mini pakette, dışarıda çocuğu bulunan tutuklu veya hüküm giymiş anne ve babaların aynı anda hapis yatmasının önüne geçilmesine ilişkin düzenleme yapılacak.

AKP, geçen Nisan ayında Meclis'te kabul edilen ekonomi ile ilgili torba yasa düzenlemesinin içine koyduğu, ancak Genel Kurul aşamasında geri çektiği 2 maddelik ceza infaz düzenlemesinin kapsamını genişleterek 11 maddelik mini paket haline getirmeye hazırlanıyor.

Dinlemeye yeni kriter: Adi suçtan hüküm giyen dinlenmeyecek

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi ile "hükümlülerin telefonla haberleşme" hakkını düzenleyen 66. maddede değişikliğe gidilerek adi suçtan hüküm giyenlerin, yakınları ile yapacakları telefon görüşmelerinin dinlenemeyecek.

Ancak uyuşturucu, terör suçlarından hüküm giyenlerin, mevcut düzenlemede olduğu gibi avukatları dışındaki yakınları ile yapacakları telefon görüşmeleri dinlenebilecek.

Dinlemeler elektronik ortamda kayıt altına alabilecek, ancak yasada belirtilen durumlar dışında hiçbir kurum ve kişiyle paylaşılamayacak. Kayıtlar bir soruşturma veya kovuşturmaya konu edilmemişse bir yıl içinde silinecek.

Hakan Dağdeviren düzenlemesi: Anne-baba aynı anda hapis yatmayacak

Yasa teklifinde yer alması beklenen bir başka düzenleme ise cezaevi dışında çocukları bulunan anne ve babaların aynı anda hapiste olmaması yönünde.

AKP'yi bu düzenleme yapmaya yönelten unsur ise geçtiğimiz günlerde anne ve babası Fethullah Gülen yapılanmasına üyelik suçlaması nedeniyle cezaevinde bulunan ve lösemi teşhisi konulan 11 yaşında Hakan Dağdeviren'in durumu etkili oldu.

Anne ve babası cezaevinde olduğu için hastalığın tedavisinde zorluklar çeken Dağdeviren'le ilgili haberlerin kamuoyuna yansımasının ardından, AKP yönetimi bu durumda başka çocuklar da olabileceğini dikkate alarak düzenleme yapma kararı aldı.

Bu çerçevede yasa teklifinde, cezaevi dışında çocukları bulunan hükümlü veya yargılaması tutuklu devam eden anne ve babaların aynı anda cezaevinde yatmalarını engelleyecek hüküm konulacak.

Cezaevinde e-posta gönderilebilecek

AKP'nin torba yasadan çıkardığı, hükümlülere "e-posta haberleşme" hakkına ilişkin düzenlemenin de yasa teklifinde yer alması planlanıyor.

Buna göre hükümlülere, fiziki teknik altyapısı uygun olan cezaevlerinde e-posta ile de haberleşme hakkı tanınacak.

İletiler, alıcısı dışındaki kişilerin erişimini engelleyici önlemler alınarak hükümlünün talebine göre posta yoluyla veya elektronik ortama alıcısına ulaştırılacak.

Ayrıca hükümlüye gelen veya hükümlü tarafından gönderilen mektup, faks ve telgraf gibi materyaller, dijital olarak kaydedilebilecek ve fiziki olarak da saklanabilecek.

Bu materyaller, herhangi bir soruşturma veya kovuşturmaya konu edilmezse de en geç bir yıl içinde silinecek.

AKP, önümüzdeki günlerde teklifi TBMM Başkanlığı'na sunmayı planlıyor.