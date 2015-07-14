AKP 'Çevik Bir Meydanı'nın adı Yaşar Kemal olsun' dedi, CHP reddetti: Asker milletiz!

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Temmuz meclis toplantısının ilk oturumunda AKP grubu ilginç bir öneri getirerek, AKP İzmir Milletvekili Cemil Şeboy’un Buca Belediye Başkanlığı döneminde Çevik Bir adı verilen meydanın adının Yaşar Kemal olarak değiştirilmesini istedi, CHP grubu ret oyu verdi.

Sol Haber Portalı'nda yer alan habere göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı ilk oturumu Başkan Aziz Kocaoğlu başkanlığında gerçekleşti. Oturumda AKP grundan gelen önerge, CHP’nin ret oylarıyla gündeme alınmadı.

'O ismi birisi koydu'

Öneri hakkında konuşan Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “11 yıldır belediye başkanlığınızı yapıyorum. Belli konularda da titiz davranıyorum. Bu isim değişikliği konularında geçmiş dönemde başkanlık yapan arkadaşlar nasıl davrandığımızı biliyorlar. O ismi birisi koydu o meydana. Bu isim değişikliklerinin yapılmaması taraftarıyım. Bunu hem kamuoyunda hem mecliste paylaştım. Bu etki tepki yaratır. Başımıza ne geldiyse etki tepkiyle yönetilmekten geldi. Artık dünya uzlaşıyor. Uzlaşı kültürünü içimize sindiremediğimiz müddetçe belli problemlerimizi aşamayız. Benim bu konudaki düşüncem budur. Ama yine de gündeme alınıp alınmaması oylayalım” dedi.

'Önerimiz Yaşar Kemal'

AKP’li Meclis Üyesi Azad Fazla ise ismin kendi partisinden şu an İzmir Milletvekili olan Cemil Şeboy’un belediye başkanlığı döneminde verildiğini ifade ederken, “Bu karar Cemil Şeboy dönemindeki mecliste alınmıştı. Kırsal yerlerde o bölgede yetişen birinin isminin konulması olabilir. Artık geldiğimiz noktada Çevik Bir ismi darbecilerle anılıyor ve militarizmi çağrıştırıyor. Önerimiz Yaşar Kemal’dir. Yaşar Kemal AKP’li değildi, başka bir partili de değildi. Polemik oluşturmayacağı için üniversite kentinin bu isimle anılmasını önerdik” diye konuştu.

'Asker milletiz'

CHP Grup Başkanvekili Sırrı Aydoğan da konuyla ilgili, “Büyükşehir belediyesinin en önemli özelliklerinden biri de geçmişteki isimlerin değiştirilmemesi yönündedir. Biz asker bir milletiz. Bizim geçmiş tarihimizin en büyük şahısları askerdir. Neden gocundular anlamadım. Siyasilerin birçok yerde isimleri vardır. Her iktidar değişikliğinde bu isimleri değiştirsek bu işin sonu gelmez. ‘Asker kökenli insanların isimleri değiştirilsin’ demek doğru değildir. Yeni bir meydan olur istenilen ismi veririz. Önergenin gündeme alınmamasını rica ediyorum” açıklamasını yaptı.