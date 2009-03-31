Cemal Subaşı / Tempo24

‘Çiçek’i tebrik etmek lazım’

‘AKP, Çiçeklerden kurtulmadıkça adam olmaz’

‘Hükümet kendi icraatları ile çelişiyor’



‘Tehlikeli bir çıkış’

‘DTP’yi tehdit görmesin, muhatap alsın’

'AKP'nin iki yüzlü politikası ortaya çıktı'

'Ülkeyi bölmeye götüren anlayış'

'Neticede o kadar ordumuz, polisimiz var'

Tempo24’ün sorularını yanıtlayan siyaset bilimci Prof. Dr. Baskın Oran, “AKP, Cemil Çiçeklerden kurtulmalıdır” görüşünü savunurken, DTP milletvekilleri Çiçek’in seçim yenilgisi nedeniyle böyle bir açıklama yaptığını düşünüyor.“Bu açıklamasından dolayı Cemil Çiçek’i tebrik etmek lazım” diyen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Baskın Oran, AKP, Cemil Çiçeklerden kurtulmadıkça adam olmayacaktır” görüşünü savundu. Prof. Dr. Oran şunları söyledi:“Cemil Çiçek’i tebrik etmek lazım... Çünkü Çiçek, devlet içinde devlet... Cumhurbaşkanı, Ermenistan ile ilişkileri iyileştirmeye çalışırken, kısa süre sonra sınırın açılacağı ilan edilirken, Çiçek’in böyle bir açıklama yapmasını tebrik etmek gerekir. Ciddi konuşacak olursak; AKP, Cemil Çiçeklerden kurtulmadıkça adam olmayacaktır. Ensesinde boza pişirmekte olanları haklı çıkacaktır.”Çiçek’in yaklaşımına DTP milletvekilleri de tepki gösterdi. “Bu tür açıklamalar barış sürecine katkı sağlamaz” diyen Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, “Halkın iradesine saygılı olması gerekenlerin başında hükümet ve başbakan yardımcılarının gelmesi gerekir. Bugüne kadar olaya güvenlik boyutuyla bakıyorlardı. Çiçek’in görüşü, bu düşüncenin devamı” dedi.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Ermenistan’a gittiğini, Türkiye’nin ilişkileri geliştirdiğini hatırlatan Kaplan şöyle devam etti: “Hükümet kendi icraatları ile çelişiyor. Demek ki bahsettikleri bir takım açılımlar seçime yönelikmiş. Doğu ve Güneydoğu’da birinciliği DTP’ye kaptırdığı için telaşla yapılan bir açıklamadır. Umarım hükümetin böyle bir görüşü yoktur.”Çiçek’in açıklamalarını değerlendiren DTP Grup Başkanvekili ve Van Milletvekili Fatma Kurtulan şunları söyledi: AKP’nin ortamı terörize eden, Kürt sorununu ırkçı yöntemlerle zamana yayan bir siyaset anlayışı vardı. Bu açıklamaya bakıldığında, hala seçmenin verdiği mesajı, Kürtlerin ne demek istediğini anlamak istemeyen yaklaşım içinde olduğunu görüyoruz. Bu çıkışı tehlikeli olarak değerlendiriyorum.”Kurtulan şöyle devam etti: “Partimizin seçim başarısını tehlikeli olarak değerlendirmek antidemokratik, çağdışı bir yaklaşımdır. Kürtlerin tercihini, kendisini inkâr etme politikalarına tepki olarak yorumlamak gerekir. DTP’yi tehdit olarak görmek yerine muhatap alırsa, Kürt sorunun çözümüne katkı sağlar.”DTP Grup Başkanvekili Selahattin Demirtaş, “Çiçek seçim başarısızlığını örtmek için dikkatleri dağıtmaya çalışıyor. Bu başarısızlığın bütün partilere ve devlete maledilmesi gayreti içerisindedir. Mızrak çuvala sığmıyor artık. AKP’nin iki yüzlü politikası ortaya çıktığı için Kürtlerden desteğini kaybetmiştir” dedi.DTP Siirt Milletvekili Osman Özçelik ise, Çiçek’in değerlendirmesinin ülkeyi bölmeye götüren anlayışa hizmet ettiğini belirterek “Başbakan da kimlik siyaseti konusunda başarısız olduklarını nerdeyse itiraf etti. Bir arada barış içinde eksiksiz bir demokrasi ile yönetilen bir Türkiye’de yaşamak istiyoruz” diye konuştu.Cemil Çiçek'e partisi içinden de eleştiri geldi. AKP Iğdır Milletvekili Ali Güner Çiçek’in sözlerini şöyle değerlendirdi:“Burası biraz hassas bir bölge. Bir tarafında Ermenistan, bir tarafından Nahcıvan. Kaygan bir zeminde bölgemiz. Belki sayın bakanımız bu nedenle tereddüt etmiş olabilir, bilmiyorum. Ama neticede o kadar ordumuz, polisimiz, asremiz var. O kadar da olumsuz bakmamak lazım. Netice itibariyle halk karar vermiş. Bize buna saygılı olmak düşer. Demokraside vatandaşa ‘niye bu kararı verdin, niye bunları seçtin’ diyemezsiniz. Gönül isterdi ki biz kazanalım. Ama olmadı. Cumhuriyet tarihinde ilk defa DTP kökenli bir isim geliyor. Ama belediyede yıllardır Azeri hakimiyeti olması nedeniyle işçinin yüzde 99’u Azeri’dir. Belki bu nedenle bir tereddüt olabilir. Ama güvenlik sorunu olmaz. Biz etnik olarak kardeşçe yaşamalıyız. Çünkü kız aldık verdik. Etle tırnak gibi olmalıyız.”