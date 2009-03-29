AKP, Çankırı'da 899 oy farkla kazandı

Çankırı'da AKP-MHP arasında nefes kesen yarışta kesin olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanı ve AKP adayı ve İrfan Dinç 899 oy farkla seçimi kazandı.



Çankırı'da 209 sandığın tamamı açılırken, AKP adayı ve Belediye Başkanı İrfan Dinç 17 bin 875 oy aldı. MHP adayı Hakkı Yalçın ise 16 bin 976 oyda kaldı.



Çankırı'ya bağlı 11 ilçenin de kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanları belirlendi. İlçe ve kazanan adaylar şöyle:



Şabanözü: Ali Çapçı (AKP), Korgun: Halil Öz (AKP), Kızılırmak: Bayar Soysal (AKP), Ilgaz: Cevdet Çetin (AKP), Eldivan: Hüseyin Kantaş (AKP), Çerkeş: Şükrü Tarhan (MHP), Kurşunlu: İbrahim Doğu (MHP), Yapraklı: Hasan Basri Avşar (MHP), Atkaracalar: Rıfat Altıntop (MHP), Orta: Recep Koçak (SP), Bayramören: Ahmet Özen (Bağımsız).



