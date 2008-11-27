AKP, Çankaya için Alevi aday arayışında

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük önem verdiği Çankaya’da yerel seçimleri kazanmak için Alevi kökenli aday arayışına giren AKP, saflarına yeni Alevi isimler katmaya hazırlanıyor. 22 Temmuz seçimleri öncesinde Alevi kökenli Reha Çamuroğlu ile İbrahim Yiğit’i saflarına katan AKP, Ercan Geçmez, Yalçın Özdemir ve Haydar Şahin’in ismi üzerinde duruyor.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, oğlu Osman Gökçek’i Çankaya Belediye Başkanlığı için yarışa sokmayı planlıyordu. Ancak parti ‘belediye başkan adaylarının birinci ve ikinci derece akrabalarının aynı ilde aday olmasını’ yasaklayınca Osman Gökçek’in aday olma ihtimali ortadan kalktı. Alevi örgütlerinden aday arayan AKP’nin bu nedenle Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Ercan Geçmez’in nabzını yokladı. Geçmez, teklifi reddederek, kendisine bir daha gelinmemesini istedi.



Su TV ortağı Özdemir'e adaylık teklifi



AKP, Su TV ortaklarından Yalçın Özdemir’e de adaylık teklif etti. Özdemir’e sunulan bir başka seçenek de Şişli Belediyesi. Özdemir, hem Sivaslı, hem Kürt-Alevi, hem de ANAP geçmişine sahip. ANAP’ta genel başkan yardımcılığı da yapan Özdemir’in öneriyi düşündüğü belirtiliyor.



Çankaya’da AKP’nin adaylık için nabız yokladığı isimlerden biri de Haydar Şahin. Halen Çankaya Belediyesi Teftiş Kurulu’nda görev yapan Şahin Tuncelili. Adaylık konusunu sorduğumuz Şahin, pazartesi günü belediyedeki görevinden istifa etmeden bir şey söylemeyeceğini belirtti.



Erdemir kabul etmedi



AKP kulislerinde gündeme gelen ancak resmen kendilerine adaylık teklifinde bulunulmayan diğer iki ismin de Mustafa Selmanpakoğlu ve gazeteci Tayfun Talipoğlu. Selmanpakoğlu’nun ismini CHP’de birlikte çalıştığı ve şu an AKP milletvekili olan Haluk Özdalga çevresinin gündeme getirdiği belirtilirken, Selmanpakoğlu, kendisine yapılan bir teklif olmadığını söyledi. Özdalga’nın ODTÜ öğretim görevlisi Aykan Erdemir’e de adaylık teklifi götürdüğü, ancak Erdemir’in bunu kabul etmediği belirtildi.



Kulislerde adı geçen bir başka isim olan Haydar Han ise Radikal’e, “Bana teklif gelmedi. Ne AKP’den ne de bir başka partiden aday olmak gibi bir düşüncem yok” dedi.









