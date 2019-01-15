AKP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeybekci: İzmir geriatri turizminin merkezi olacak

AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, seçilmesi halinde İzmir'i geriatri turizminin merkezi haline getireceklerini söyledi. Atatürk Stadı'nın bulunduğu yere olimpiyat stadı, 5 yılda da kent genelinde 300 spor salonu, 80 yüzme havuzu yapacağını belirten Zeybekci, kişi başına düşen yeşil alanı ise 5 yılda 1.6 metrekareden 15 metrekareye çıkaracağını ifade etti.

AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, kentte 50 gündür süren saha çalışmalarının ardından İzmir'de yazılı ve görsel medyanın temsilcileriyle bir araya geldi. Bir otelde gerçekleşen toplantıda gazetecilerin soruları üzerine açıklamalar yapan Zeybekci, seçilirse 9 ay içinde kentteki tuğla ve kiremit görüntülü çıplak binaların boyanacağını belirterek, şöyle konuştu:



"Kruvaziyer gemisine hep beraber bindik, gidiyoruz bir yere. İzmir'e benzeyen bir yer. Güvertelere çıktık hazırlandık, yarım saat sonra gemi yanaşacak ve biz kente dalacağız. Seyrede seyrede yanaşıyoruz. Bir yabancı gözüyle baktığmız zaman bu şehre yaklaşırken, gelirken ya da uzaktan baktığınızda güzel olma ihtimali yüksek, çünkü bu kadar muhteşem bir coğrafyanın ortasında güzel bir şey bekliyorsunuz. İzmir Körfezi'ne girerken 'köşede güzel bir şey saklamıştır bunlar' diyorsunuz. Gemi yaklaştıkça fikriniz değişiyor. Yaklaştıkça 'acabalarınız' artıyor. İlk yapacağımız da o olacak. 9 ay içinde 2019 yılı sonunda bu kente yaklaşırken güzel bir görüntü ile karşılaşacaksınız. Havaalanından gelirken de İzmir'in tüm girişlerinde durum böyle. Yapacağımız şey son derece basit. Makyajlama. Gördüğünüz tüm tuğla ve kiremit yapılar, o çıplak binalar var ya tamamını İzmirlilerle tartışarak, komple boyayacağız. Yeşildere, Bayraklı'nın tepesindeki o bölgeleri rengarenk göreceksiniz, ama adam gibi boyanmış. İzmirlilerle tartışacağız örneklere de bakacağız. Kış gelmeden önce bu kenti bu havaya büründüreceğiz."

"İzmir'in 3 arıtmaya daha ihtiyacı var"

İzmir'de arıtma sisteminin çalışmadığını öne süren Zeybekci, "Çalışmıyor. Metrekareye 5 litre yağmur düştüğü anda bu kentin arıtmaları çalışmıyor ki; onların da rotasyonları yanlıştır. 4,5 milyonluk şehirde iki ayrı yerde arıtmayı bu kadar mesafeli bir yere taşımak, teknik olarak zaten hemen hemen imkansıza yakın bir şey. Velev ki bunu taşıdın. Metrekareye düşen 5 litre yağmur suyu oraya vardığında, o arıtmanın kapasitesinin dışındadır ve o arıtma direkt denize verir. Çözüm basit. Vadilerin, derelerin, yağmur suyunun birkaç kuşakla alınıp denize verilmesi. Etraftaki derelere doğru sevk ve yönlendirme yapılabilir. Bir mühendislik çalışmasıyla halledilir. Bu kentin 3 arıtmaya daha ihtiyacı var" diye konuştu.

"Katı atık sorunu 2020 yılı sonunda çözülecek"

İzmir'de katı atık yönetiminin olmadığını ifade eden Zeybekci, "Bunu söylediğimiz zaman 'ondan olmadı, şundan olmadı.' Mazeret değil kurban olduğum. Çöpler, naylonlar derelere, ovalara, tarım, turizm, tabiat alanlarına gidiyor. Türkiye'de böyle şehir kalmadı. Hedefimiz sıfır atık. Yüzde 50'si ekonomiye kazandırılır. Geri kalanını modern depolamalarda, tabiata sızdırmadan tutacağız, sızan suyu arıtacağız. Son noktada gaz üreteceğiz. Katı atığı 2020 yılı sonuna kadar çözmüş olacağız. Yağmur suyu ve arıtma 5 yıllık süreçte tamamlanacak" dedi.

"Olimpiyat stadı yapacağız"

Spor yatırımlarından söz eden Zeybekci, belediyenin tüm amatör spor kulüplerine destek olacağını, tek şartının futbolda yabancı oyuncu oynatılmaması olduğunu vurgulayarak, 5 yılda 300 spor salonu, 80 adet yüzme havuzu yapacağını söyledi. Zeybekci, Atatürk Stadı'nın bulunduğu yere olimpiyat stadı yapacağını belirterek, "Etrafıyla birlikte o bölgeyi boşaltacağız ve en modern, en teknolojik olimpiyat stadını yapacağız. Ayrıca Türkiye'de içinde bisiklet yarışmalarının da yapılabildiği atletizmin tüm branşlarının gerçekleşebildiği bir spor salonu yapacağız" şeklinde konuştu.

İzmir geriatri turizminin merkezi olacak

AKP Adayı Zeybekci, geriatri turizminin önemine dikkat çekerek, "20- 30 bin yüksek gelirli yabancı yaşlının yaşayacağı, golf oynayacağı, tiyatro izleyebileceği, yatalak olan- olmayan yaşlılara hizmet verecek ve 60 bin civarında istihdam sağlayacak bu yer için 6 aylık kurslarla hızlandırılmış eğitim vereceğiz. Yabancı dil öğreteceğiz. Denizi, tarihi, coğrafyası ve inanç turizmi ile buna uygun tek nokta İzmir. Bunlar yapıldıktan sonra yabancı havayolu şirketlerinin hepsi buraya uçar. Bu hikaye yazıldığında, ardı arkası kesilmez. Bizim hayalimiz bu, hedefimiz de bu" dedi.

"Ben kendi hikayemi yazacağım"

İzmir'de sokak arasında bile yapılacak yatırımlar için iş bitirme süresinin yazılacağını, o tarihte bitirilmediğinde müteahhidin bedelini ağır ödeyeceğini dile getiren Zeybekci, çocuklar için park alanları yapacağını, yeşil alan miktarını kişi başı 1.6 metrekareden 5 yılda 15 metrekareye çıkaracağını ifade etti. Zeybekci, 'CHP'li rakibiniz kim olsun' yönündeki soruya da, "Bana ne. Kim olursa olsun. Ben kendi hikayemi yazacağım. Kendi türkümü söyleyeceğim" dedi.