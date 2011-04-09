AKP büyükşehir adaylarını belirledi

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili adaylarını belirlemek için kurmaylarıyla dün gün boyu çalıştı. Zirvede büyükşehirlerin büyük bölümünün listesinin tamamlandığı öğrenildi.

Abdullah Karakuş'un Milliyet gazetesinde yayımlanan (9 Nisan 2011) haberi şöyle:

Başbakan Erdoğan, parti genel merkezindeki çalışmalarına ara vererek cuma Namazını, daha öncekilerden farklı olarak Çukurambar Merkez Tuğba Altınok Camisi’nde kıldı. AncakAk Parti önünde bekleyen adaylar onu burada da buldular.

Adaylık listeleri için son 3 güne girilirken Ak Parti’de heyecan günden güne artıyor. Ak Parti kulislerinde dün konuşulan tek konu kimlerin tekrar aday gösterileceği oldu. Erdoğan gün boyu 10 kurmayıyla çalışırken aday adayları da Genel Merkez’e akın etti.

Başbakan Erdoğan’ın “küsmeyin, farlı görevler de alabilirsiniz” diyerek yaptığı adaylık çıkışının ardından milletvekillerinin büyük çoğunluğu “tekrar gösterilmeyiz” diye düşünüyor. Ancak bir ismin ise görevini sürdürmesi açısından listelerde yeri garanti olarak gösteriliyor. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı olan Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu’nun Fransa’daki konumunu koruması için milletvekili olması gerekiyor. Bu nedenle de Erdoğan’ın Çavuşoğlu’nu tekrar aday göstereceği belirtiliyor. Ak Parti kurucusu da olan Çavuşoğlu, Erdoğan’ın önem verdiği isimler arasında yer alıyordu.



Erdoğan’ı konuk edecek

Çavuşoğlu listelerin YSK’ya verilmesinin ardından Fransa’da Erdoğan’ı ağırlayacak. Erdoğan, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Genel Kurulu’nun 13 Nisan’da yapılacak İlkbahar Oturumuna, “Konuk Hükümet Başkanı” sıfatıyla hitap edecek. Fransa ile yaşanan soğuk rüzgarların ardından Erdoğan önemli bir Fransa ziyareti yaparak Avrupalı parlamenterlerin sorularını da yanıtlayacak.

10 kişinin de yeri garanti değil

Erdoğan, Genel Merkez’in 8. ve 9. katlarında dün de çalışmalarını 10 kişilik yakın kurmaylarıyla sürdürdü. Büyükşehirlerin büyük bölümünün listesinin bitirildiği öğrenilirken Erdoğan’ın çalıştığı 10 kişinin bile yerinin garanti olmadığı öğrenildi. Birçok bakan ve genel başkan yardımcısının da kendi durumları hakkında bilgi almaya çalıştığı ancak liste hazırlanmanın büyük bir gizlilik içinde yapıldığı öğrenildi.

Çalışmanın yapıldığı katlara kimsenin alınmadığı ve hatta komisyonun ayrılmasının ardından sabaha kadar da listelerin ve dosyaların bulunduğu odaya koruma amaçlı görevli koyulduğu ifade edildi.



İzmir için ANAP’lı Saygın



ANAP’lı eski Bakan Işılay Saygın’ın da Ak Parti’den aday gösterilebileceği belirtiliyor. Saygın’ın Ak Parti’nin zayıf olduğu İzmir’den gösterilebileceği kulislerde konuşuluyor. “Benim başvurum yok” diyen Saygın, kendisini Başbakan’ın aday göstermesi durumunda ise “Bilemem, bir şey diyemem” dedi.