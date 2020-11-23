AKP Bursa Milletvekili Osman Mesten, Koronavirüs'e yakalandı

AKP Bursa Milletvekili Osman Mesten, sosyal medyadan hesabından Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Mesten, hafif kırgınlık şikayeti ile gittiği hastanede yaptırdığı testin pozitif çıkması ile evde tedavi altına alındığını belirtti.

Mesten'in yaptığı açıklama şöyle:

"Hafif vücut kırgınlığı dolayısıyla yaptırdığım covid testim maalesef pozitif çıkmıştır. Allah'a sonsuz şükürler olsun ki, hafif öksürük ve vücut kırgınlığı dışında bir şikayetim yok. Evde tedavi olmaya çalışıyorum. Kendimle birlikte tüm hastalara dualarınızı istirham ederim."