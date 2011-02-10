AKP bu önergeyi de redddeti!

T24 - Başbakan’ın Cumartesi Anneleri’ni kabulunün ardından gözaltında kayıplar için alt komisyon kuruldu. Ancak CHP’nin faili meçhuller ve gözaltında kayıplarla ilgili araştırma önergesi AKP tarafından reddedildi. Meclis’te sert tartışmalar yaşandı

TBMM Genel Kurulunda dün, CHP’nin, gözaltında kaybolanlar, işkence ile öldürülenler ve faili meçhul cinayetlerle ilgili araştırma önergesinin görüşülmesi yönünde verdiği grup önerisi reddedildi.



Partisinin grup önerisi üzerine konuşan CHP’li Ali Rıza Öztürk, Türkiye’nin yakın geçmişinin, işkence ve faili meçhul cinayetlerle anıldığını söyledi. Devletin faili meçhullerin ve gözaltındaki kayıpların nedenlerini ve sırrını açıklamadığını belirten Öztürk, AK Parti milletvekillerinin verilen araştırma önergelerine ısrarla karşı çıkması nedeniyle TBMM’nin de bu karanlık noktalara bir türlü ışık tutamadığını ifade etti.



AK Partili TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Zafer Üskül ise gözaltında kayıplar ve faili meçhul cinayetlerin herkesin derin yarası olduğunu söyledi. Komisyonlarının, gözaltına alındıktan sonra kaybolduğu iddia edilen kişilerin akıbeti ile ilgili bir alt komisyon oluşturduğunu belirten Üskül, amaçlarının, gözaltında kaybolduğu iddia edilen kişilerin akıbetlerini ortaya çıkarmak olduğunu anlattı.



BDP’li Hasip Kaplan ise konuşmasında Üskül’ü hedef aldı. 1980 yılında öldürülen DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler ile ilgili davanın zaman aşımına uğradığını, Üskül’ün bu konunun üzerine gitmediğini belirten Kaplan, bu nedenle Üskül’ün özür borcu olduğunu ifade etti.



Üskül’ün, “Cumartesi Anneleri”nin 300’üncü oturma eyleminden sonra onları ziyaret ettiğini belirten Kaplan, “Bu utanç size yeter Sayın Başkan.



Başbakan da 103 yaşındaki Berfo Nine’nin önünde azıcık vicdan, hukuk, izan, adalet duygusuyla hareket etse iki laf ederdi. ‘Ben Başbakanım buna irade koyuyorum. Faili meçhul cinayetlerin ve kayıpların üzerine gideceğim’ derdi” diye konuştu.



Gözaltında kaybolanlar ve faili meçhul cinayetlerle ilgili önemli bir konun bir alt komisyona sıkıştırılmasının doğru olmadığını vurgulayan Kaplan, BDP’li İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Akın Birdal’a, kurulan söz konusu alt komisyonda yer verilmemesine de tepki gösterdi. Kaplan, “Siz insan haklarını koruyamazsınız. Sayın Üskül, bugünkü konuşmadan sonra sana istifa yakışır” dedi.



Kaplan’ın konuşmasını bitirmesinin ardından Zafer Üskül söz istedi. Kaplan’ın yerinden tepki göstermesi üzerine Başkanvekili Sadık Yakut, “Siz burada bu tarzla milletvekillerini korkutacağınızı mı zannediyorsunuz? Kurallara uymak zorundasınız. Kimseyi de korkutamazsınız” diye konuştu.



Söz alan Üskül, komisyon başkanlarının Meclis İçtüzüğüne göre hareket etiğini belirterek “Kimseden, Komisyonu Başkanı olarak hiç kimseden alacak dersim yoktur. Hukuk ve Meclisin kurallarını esas kabul ederek ve insan hakları uluslararası sözleşmelerinin bize verdiği ışık çerçevesi içinde çalışmalarımızı yürüttük” diye konuştu







