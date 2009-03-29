T24 LogoT24 Logo
Politika

AKP bu illerde kaybediyor

Diyarbakır'da DTP zafer ilan etti. Antalya, Erdoğan'ı çok üzecek. Şanlıurfa'da işler karışık, Manisa'da ise MHP adayı önde.

29 Mart 2009 02:00

Diyarbakır'da DTP zafer ilan etti. Antalya, Erdoğan'ı çok üzecek. Şanlıurfa'da işler karışık, Manisa'da ise MHP adayı önde.

Yerel seçim sonuçları saat 19:28 itibariyle:

DİYARBAKIR

Diyarbakır'da DTP şimdiden zafer ilan etti. DTP il binasının önünde kutlamalar başladı. İlk gelen ve resmi olmayan sonuçlara göre

DTP % 76
AK Parti % 45

ANTALYA

Erdoğan'ın mektup yazarak oy istediği ve kaybetmemeliyiz dediği AK Parti, Antalya'yı kaybediyor. İlk gelen sonuçlara göre CHP'nin eski Akdeniz Üniversitesi Rektörü olan adayı Mustafa Akay'dın Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e fark attı.

CHP % 50
AK Parti % 30

MANİSA

Meclis Eski Başkanı Bülent Arınç'ın iki dönemdir genel merkeze rağmen desteklediği AK Parti adayı MHP adayı karşısında kan kaybediyor. İlk sonuçlar, MHP adayını önde gösteriyor.

MHP % 40
AK Parti % 32

ŞANLIURFA

Erdoğan'ın aday göstermediği bağımsız aday Ahmet Eşref Fakıbaba önde gidiyor.

Bağımsız Aday % 49.4

AKP  % 35.2

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24