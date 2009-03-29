AKP bu illerde kaybediyor

Diyarbakır'da DTP zafer ilan etti. Antalya, Erdoğan'ı çok üzecek. Şanlıurfa'da işler karışık, Manisa'da ise MHP adayı önde.



Yerel seçim sonuçları saat 19:28 itibariyle:



DİYARBAKIR



Diyarbakır'da DTP şimdiden zafer ilan etti. DTP il binasının önünde kutlamalar başladı. İlk gelen ve resmi olmayan sonuçlara göre



DTP % 76

AK Parti % 45



ANTALYA



Erdoğan'ın mektup yazarak oy istediği ve kaybetmemeliyiz dediği AK Parti, Antalya'yı kaybediyor. İlk gelen sonuçlara göre CHP'nin eski Akdeniz Üniversitesi Rektörü olan adayı Mustafa Akay'dın Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e fark attı.



CHP % 50

AK Parti % 30



MANİSA



Meclis Eski Başkanı Bülent Arınç'ın iki dönemdir genel merkeze rağmen desteklediği AK Parti adayı MHP adayı karşısında kan kaybediyor. İlk sonuçlar, MHP adayını önde gösteriyor.



MHP % 40

AK Parti % 32



ŞANLIURFA



Erdoğan'ın aday göstermediği bağımsız aday Ahmet Eşref Fakıbaba önde gidiyor.



Bağımsız Aday % 49.4



AKP % 35.2

