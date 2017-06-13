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15 Temmuz Darbe Girişimi

AKP bu fotoğrafa yanıt vermedi

Komisyon, 12 AKP milletvekilinin Fetullah Gülen’le ABD’de çekilen fotoğrafı sormuştu

13 Haziran 2017 01:06

Hülya Karabağlı

AKP Genel Sekreterliği’nin, geçtiğimiz yıl çok tartışılan 12 milletvekilinin Fetullah Gülen’le ABD’de çekilen fotoğraflara ilişkin kendisinden bilgi isteyen Meclis 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’na yanıt göndermediği ortaya çıktı. 

MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, komisyon raporuna hazırlanan muhalefet şerhine ilişkin düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin "Bazı AKP’li vekillerin Pensilvanya ziyaretinin AKP Genel Merkezi'nin bilgisi dahilinde yapılıp yapılmadığı sorusuna"  bununla ilgili bir yanıt gelmediği bilgisiyle yanıt verdi.

Çok tartışılan fotoğraf, 2012 yılında tümü AKP'li milletvekillerinin, Boston şehrinde Gülen cemaati tarafından organize edilen programa katıldıklarını gösteriyordu.

Komisyon sormuştu

15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, muhalefetin ısrarı üzerine AKP Genel Sekreterlik makamına bir yazı göndererek fotoğrafta yer alan AKP’li vekillerin Fetullah Gülen’i ziyaretini sormuştu.

Komisyon, fotoğrafta adı geçen Sefiye Seymanoğlu, İlknur İnceöz, İsmail Tamer, Afif Demirkıran, Vedat Demiröz, Bayram Özçelik, Ahmet Öksüzkaya, Fatoş Gürkan, Dilek Yüksel, Mustafa Hamarat, Adem Tatlı ve Osman Ören’den oluşan heyetin Gülen'le görüşmenin, parti tarafından organize edilen bir program kapsamında olup olmadığını öğrenmek istemişti.

Komisyon, Gülen görüşmesinin AKP aracılığıyla yapılıp yapılmadığını; yapıldıysa hangi tarihte yapıldığı da sorarken; görüşmenin parti programı kapsamında yapılması durumunda programın bir örneğinin gönderilmesini talep etmişti.

 

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