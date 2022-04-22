AKP binasının kirasını ödeyen AKP’li isyan etti: Kesinlikle oy vermem

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski doktoru Turhan Çömez, AKP üyesi yaşlı vatandaşlarla sohbeti sırasında AKP'nin kurucularından ve hala üyesi olan bir kişinin, "kesinlikle oy vermem" dediği görüntüleri paylaştı.

Turhan Çömez, AKP üyesi yaşlı vatandaşlarla yaptığı sohbeti sosyal medya hesabından paylaştı.

Çankaya İlçe Başkanlığı'nın kirasını ödediğini ifade eden ve kurucusu olduğu AKP'nin halen üyesi olduğunu ifade eden yaşlı vatandaş kesinlikle oy vermeyeceğini söyledi.

Turhan Çömez paylaştığı videoya, "AKP üyesiyim, ama oy vermem. AKP milletvekili adayıydım, ama oy vermem. E kim verecek AKP ye oy o zaman?" notunu yazdı.