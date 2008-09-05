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Yaşam

AKP binasına yumurta yağmuru

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, önceki gün AKP binasına saldıran fındık üreticileri cuma namazından sonra yine AKP binasını yumurta yağmuruna tuttular

05 Eylül 2008 03:00

Sakarya'nın Kocaali İlçesi'nde, arazileri 2 B kapsamında olduğu için yetiştirdikleri fındıkları belge ibraz edemediklerinden Toprak Mahsülleri Ofisi'ne (TMO) veremeyen, tüccarların da 4 YTL taban fiyat belirlenmesine rağmen kendilerine çok düşük fiyat teklif etmesine sinirlenen fındık üreticilerinin hükümete tepkisi bugün de sürdü.


Halkın büyük bir bölümünün geçimini fındık ve diğer tarım ürünlerinden sağladığı Kocaali İlçesi'nde, iki gün önce fındık üreticileri ürünlerini TMO'nun almaması üzerine protesto gösterisi yapmış, AKP ilçe binasını da taşlamıştı.


Fındık üreticilerinin bugün de cuma namazının ardından protesto gösterisi yapacağını haber alan Sakarya Emniyet Müdürlüğü, ilçeye çevik kuvvet ekibi ile panzer sevk etti. Cuma namazının ardından toplanan 150 kişilik grup, ‘Hükümet istifa’ sloğanı atarak yürümeye başladı. Polisin aldığı önlemlere rağmen kalabalık daha sonra ceplerinde taşıdıkları yumurtaları AKP binasına fırlattı.


AKP ilçe binasının içindeki, ilçe yönetim kurulu üyeleri olduğu ileri sürülen bazı kişilerin protestoculara gülmeleri üzerine grup daha da sinirlendi. Polis, AKP binasında bulunanların dışarıya çıkmamaları uyarısında bulunması üzerine gerginlik artmadı. Fındık üreticileri daha sonra Başbakan Tayyip Erdoğan ve hükümet aleyhine sloganlar attı. 

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