AKP binasına molotoflu saldırı

T24 -

Alınan bilgiye göre, AKP ilçe binasına düzenlenen molotofkokteylli saldırıda can kaybı olmadı, parti binasında hasar meydana geldi.AKP Ergani İlçe Başkanı Ali Aslan, saldırının, AK Parti hükümetinin başlattığı "Demokratik Açılım" sürecindeki başarısını çekemeyenlerin provokasyonu olduğunu savundu.Aslan, hiç kimsenin baskısına boyun eğmeden yollarına devam edeceklerini bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.Bu arada Siirt'in Eruh ilçesinde, AKP ilçe binasına molotofkokteyli attıkları gerekçesiyle mahkemeye çıkarılan 7 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl aralık ayında AKP Eruh İlçe binasına molotofkokteyli atılması ile ilgili 25 kişiyi gözaltına aldı.Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgulamalarının ardından 18 kişi serbest bırakılırken, 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.