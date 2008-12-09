AKP binası önünde patlama

Van'da dün akşam saatlerinde AKP İl Başkanlığı'nın bulunduğu binanın önündeki elektirik direğinin yanına konulan ses bombası patladı. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, çevrede bazı işyerlerin camları kırıldı. Olay yerine gelen Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik ile Vali Özdemir Çakacak incelemelerde bulundu.





Olay, dün saat 19.30 sıralarında AKP İl binasının bulunduğu Maraşal Fevzi Çakmak caddesinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi yada kişilerce konulan ses bombası ani bir gürültü ile patladı. Patlamada ölen ya da yaralanan olmadı. Bayram nedeniyle binalarda kimsenin olmaması faciayı önlerken, patlama esnasında AKP binası ve bazı işyerlerin camları kırıldı.



Polis alarma geçti



Patlamanın meydana geldiği bölgede polis geniş güvenlik önlemleri alırken, ikinci bir bomba şüphesi üzerine cadde trafiğe kapatıldı. Bomba uzman ekipleri, çevrede jammerler eşliğinde arama-tarama çalışmaları başlatırken, olay ile ilgili incelemelerini sürdürdü. Ancak, ikinci bir bomba izine rastlanılmadı.



Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik ile Van Valisi Özdemir Çakacak patlamanın ardından olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Bakan Çelik, tek tesellilerinin can kaybının olmaması olduğunu söyledi.



Bakan Çelik, ""Arkadaşlar araştırıyorlar. Emniyet güçleri bomba imha uzman ekipleri bombanın türü ile ilgili gerekli araştırmayı yapıyor. Bu halkı korkutmaya, bu halkı sindirmeye yönelik çabalardır. Hiç kimse endişe etmesin, bu sandık hiç kimseden korkmaz. Bunlar boşuna gereksiz çabalardır. Bunu yapanların tiynetini, bunu yapanların zihniyetini gösteriyor. Geçmiş olsun. Farklı bir teselimiz burada bir can kaybınının olmaması ve kimsenin yaralanmamasıdır. Umut ediyorum ki, kısa sürede failleri yakalanır. Bundan sonrakilere de ders olur. Bu olaylar tamamen partilileri, halkı korkutmaya yöneliktir. Bizde de kimseden korkacak göz yok" dedi.