AKP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'ndan SADAT'a ziyaret: Ülkemizi yurt dışında başarı ile temsil eden güzide kuruluşumuz

AKP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz hafta kapısına giderek, “Burası terörist yetiştiriyor” dediği SADAT’ı ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 13 Mayıs’ta kapının önüne gittiği Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ. (SADAT) ile ilgili “SADAT terörist yetiştiren bir kuruluştur, seçimin güvenliğini sarsacak bir şey olursa sorumlusu SADAT'tır ve Saray'dır” açıklamasını yapmıştı.

AKP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı’nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Mustafa Günaydın’ın SADAT ziyaretindeki fotoğrafları yer aldı.

Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: "İlçe başkanımız Mustafa Günaydın, ana muhalefet partisi liderinin baskın yapmaya kalktığı, bölgemizde faaliyet gösteren, milli ve manevi değerlere önem vererek savunma sanayii alanında ülkemizi yurt dışında başarı ile temsil eden güzide kuruluşumuz SADAT’ımızı ziyaret etti."

TIKLAYIN - Kılıçdaroğlu: SADAT terörist yetiştiren bir kuruluştur, seçimin güvenliğini sarsacak bir şey olursa sorumlusu SADAT'tır ve Saray'dır

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