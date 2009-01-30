'AKP beyaz eşya dağıtıyor'

EMEK Partisi Tunceli İl Başkanı Hüseyin Tunç, yerel seçimler öncesi AKP ve Tunceli Valiliği'nin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından beyaz eşya dağıttığını öne sürdü. CHP İl Başkanı Cemal Özaslan da yerel seçim öncesi beyaz eşya dağıtmanın 'seçim rüşveti' olduğunu söyledi.



Hastane Caddesi'nde ellerinde pankart ve dövizlerle bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşlarından yaklaşık 100 kişilik grup, çeşitli sloganlar atarak çarşı merkezindeki Sanat Sokağı'na geldi. Emek Partisi Tunceli İl Başkanı Hüseyin Tunç, yaptığı açıklamada yerel seçimler öncesi AKP ve Tunceli Valiliği'nin 'rüşvet' sayılabilecek girişim içinde bulunduğunu iddia ederek, "Valiliğin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yerel seçimler öncesi yapılan çalışma ile 4.9 milyon TL bütçe ile Tunceli'de beyaz eşya ve ev eşyası dağıtılacağı bilgisini aldık. Bu çalışmanın seçim sonrası yapılması gerekiyor. Aksi taktirde bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.



Siyasi rüşvet



Hüseyin Tunç, şöyle konuştu: "Halkın ödediği vergilerle toplanan paralarla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda biriken paraların seçimlerde bu biçimiyle dağıtılması bizce doğru değildir. Seçimlerin yaklaştığı bir zamanda bunun gerçekleşmesi durumunda 'siyasi rüşvet' diyebileceğimiz kapsama girmektedir. Bu durumda hasassiyet gösterilmesini en azında dağıtılmak istenen eşyaların seçim sonrası dağıtılması daha etik olacağını düşünüyoruz. Dağıtılacaksa da Tunceli'deki demokratik kitle örgütleriyle işbirliği yapılarak adil şekilde dağıtılmasını öneriyoruz. Aksi taktirde bu durum yanlış anlaşılacaktır."

