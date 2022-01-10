AKP Beşiktaş İlçesi’nden TGC’ye ziyaret

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle 10 Ocak 2022 Pazartesi günü AKP Beşiktaş İlçe Başkanlığı'nda görev yapan temsilcileri konuk etti. Görüşmede Türkiye’deki gazetecilerin sorunları, kadın hakları ve TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu'nun yaptığı çalışmalar ele alındı.

Toplantıda TGC Başkanı Turgay Olcayto, Genel Sekreter Sibel Güneş ve Genel Sekreter Yardımcısı Niyazi Dalyancı, AKP Beşiktaş İlçesi Kadın Kolları Başkanı Melahat Var, Sivil Toplum Halkla İlişkiler Başkanı Gönül Yazıcıoğlu ve Sosyal Medya Başkanı Güler Yılmaz'ı ağırladı. AKP Beşiktaş İlçe Başkanlığı temsilcileri daha sonra TGC Basın Müzesi'ni gezerek, baskı makineleri, anı eşyaları ve uzmanlık kütüphanesi hakkında bilgi aldı.