2009 Yerel Seçimlerinde şu ana kadar %15’i açılan sandıklardan gelen sonuçlar göre AKP, belediyelerini kaybediyor. Bir önceki seçimde 541 belediyeyi kazanan AKP'de şu an bu sayı 444'e kadar inmiş durumda..





2009 Yerel Seçimlerinde ilk sonuçlar gelmeye başladı. Şu ana kadar %15’i açılansandıklardan gelen sonuçlar göre AKP, 2004 Yerel Seçimlerinde kazandığı belediyelerin büyük bir bölümünü kaybetmiş görünmekte.



30.981 sandığın yani toplam sandıkların % 15.43’nün açıldığı Türkiye genelinde şu ana kadar oluşan tabloda AKP’nin 2004 yerel seçimlerinde kazandığı belediye sayısında ciddi bir düşüş yaşadığı görüldü. 2004 yerel seçimlerinde 541 belediyeyi kazanan AKP’de, 2009 yerel seçimlerinde şu ana kadar açılan %15.43 sandıktan elde edilen sonuçlara göre bu sayı 444’e kadar düştü.

