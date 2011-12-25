AKP 'Belediye İhale Dalavereleri'nden rahatsız oldu!

T24

Dalavereci izlenimi çıkabilirmiş



Gazeteci Harun Gürek’in, AKP yönetimindeki Ankara, İstanbul, Bursa, Kocaeli, Konya, Samsun gibi belediyelerin ihalelerini mercek altına aldığı kitabının kapağında incelemeye konu belediyelerin başkanlarının fotoğrafları yer alıyordu. Kitap piyasaya çıktıktan sonra Kocaeli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuran Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, kitabın kapağında resminin yer aldığını belirterek tedbir ve toplatma kararı verilmesini istedi.Mahkeme 16 Aralık’ta, kitabın tekrar baskısı yapılırsa Karaosmanoğlu’nun fotoğrafına yer verilmemesine, basılıp dağıtılmış kitaplardan ise fotoğrafın çıkartılmasına karar verdi. Mahkemeler tarafından verilen kararın hangi gerekçeyle, hangi yasanın hangi maddelerine dayanılarak alındığının belirtilmesinin zorunlu olmasına karşın, Kocaeli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi kararında hiçbir gerekçe göstermedi.Mahkemenin kararına itiraza hazırlanan Togan Yayıncılık avukatı Hasan Gürbüz, Karaosmanoğlu’nun dava dilekçesinde, yazılanlara bir itirazının bulunmadığını ifade ettiğini vurgulayarak şöyle konuştu: “ Kendi resminin ‘dalavereler’ sözcüğünün tam altına geldiğini, bunun da kitabı okuyanlarda kendisinin ‘dalavereci’ olduğu izlenimini yaratabileceğini, bunun da kişilik haklarına saldırı olduğunu söylüyor.”