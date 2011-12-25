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Politika

AKP 'Belediye İhale Dalavereleri'nden rahatsız oldu!

AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni piyasaya çıkan “Belediye İhale Dalavereleri” kitabını mahkeme...

25 Aralık 2011 02:00

T24 - AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni piyasaya çıkan “Belediye İhale Dalavereleri” kitabını mahkeme kararıyla toplattı. Gerekçe olarak ise kitabı okuyanlarda dalaverici izlenimi çıkabileceği açıklamasında bulunuldu.



Gazeteci Harun Gürek’in, AKP yönetimindeki Ankara, İstanbul, Bursa, Kocaeli, Konya, Samsun gibi belediyelerin ihalelerini mercek altına aldığı kitabının kapağında incelemeye konu belediyelerin başkanlarının fotoğrafları yer alıyordu. Kitap piyasaya çıktıktan sonra Kocaeli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuran Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, kitabın kapağında resminin yer aldığını belirterek tedbir ve toplatma kararı verilmesini istedi.

Mahkeme 16 Aralık’ta, kitabın tekrar baskısı yapılırsa Karaosmanoğlu’nun fotoğrafına yer verilmemesine, basılıp dağıtılmış kitaplardan ise fotoğrafın çıkartılmasına karar verdi. Mahkemeler tarafından verilen kararın hangi gerekçeyle, hangi yasanın hangi maddelerine dayanılarak alındığının belirtilmesinin zorunlu olmasına karşın, Kocaeli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi kararında hiçbir gerekçe göstermedi.


Dalavereci izlenimi çıkabilirmiş

Mahkemenin kararına itiraza hazırlanan Togan Yayıncılık avukatı Hasan Gürbüz, Karaosmanoğlu’nun dava dilekçesinde, yazılanlara bir itirazının bulunmadığını ifade ettiğini vurgulayarak şöyle konuştu: “ Kendi resminin ‘dalavereler’ sözcüğünün tam altına geldiğini, bunun da kitabı okuyanlarda kendisinin ‘dalavereci’ olduğu izlenimini yaratabileceğini, bunun da kişilik haklarına saldırı olduğunu söylüyor.” 


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