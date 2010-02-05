AKP, Baykal'ın açıklamalarından memnun

T24 - AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, "Sayın Baykal aile fertleri üzerinden, aile üzerinden siyaset yapılmasına katılmadığını, bunu doğru bulmadığını ifade etti. Biz de bunu doğru bulmuyoruz ve Sayın Baykal'ın bu konudaki açıklamalarını olumlu bir açıklama olarak değerlendiriyoruz" dedi.



Hüseyin Çelik, AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.



Çelik, yaptığı açıklamada, MKYK toplantısında Genel Başkan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın gündemdeki konular ve parti çalışmalarıyla ilgili bilgi verdiğini söyledi.



Hüseyin Çelik, toplantıda ayrıca iç ve dış gelişmelerin değerlendirildiğini, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın Türkiye'nin ekonomik durumu ve dünyadaki ekonomik gelişmelerle ilgili bilgi verdiğini, teşkilat işlerinin konuşulduğu, TBMM gündeminin ele alındığını bildirdi.



CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın bugün (5 Şubat 2010) yaptığı açıklamaları da değerlendiren Çelik, şunları söyledi:



"Sayın Baykal aile fertleri üzerinden, aile üzerinden siyaset yapılmasına katılmadığını, bunu doğru bulmadığını ifade etti. Biz de bunu doğru bulmuyoruz ve Sayın Baykal'ın bu konudaki açıklamalarını olumlu bir açıklama olarak değerlendiriyoruz. Ancak sayın Başbakan'ın değerli eşleri Hanımefendi'nin GATA'ya gidememesi ile ilgili olarak yaptığı açıklamalar gerçeği yansıtan açıklamalar değildir.



Burada eğer sayın Başbakan eğer komutanlarla görüşseydi, 'Böyle bir şey nasıl olabilir?' deseydi bu meselenin çözülebileceğini ifade etmiştir. Sayın Başbakanımız bu olaydan sonra bütün ilgili ve yetkililere tepkisini ifade etmiştir. Devlet adamlığının sorumluluğu gereği gerginlik çıkarmamak ve meselenin farklı boyutlara taşınmasına müsaade etmeme ile hazmetmek çok farklı şeylerdir.



Devlet yönettiğiniz zaman, devlet yönetme sorumluluğuna sahip olduğunuz zaman herhangi bir insan gibi davranma hakkına sahip değilsiniz. Bazı şeyleri yaparken bazı karşılaştığınız olumsuz olaylarla ilgili tavır belirlerken düşmanlarımızı sevindirmemek gerektiğini de özellikle belirtmek isterim. Sayın Başbakan sorumlu bir devlet adamı tavrı ortaya koymuştur. Eğer bunu Sayın Başbakan iç politikanın malzemesi yapmak isteseydi o günlerde bunu kamuoyunun gündemine taşırdı, bunu tartışırdı, tartıştırırdı.



Sayın Genelkurmay Başkanı'nın da geçmişte olup biten bu olaydan dolayı üzüntü duyduğunu ifade etmesini, 'Keşke olmasaydı' demesini de bu meselenin son derece insani bir boyutta ele alındığını ve bütün kesimler tarafından insani bir şekilde ele alındığını gösteriyor. Bu açıklamayı da olumlu bir gelişme ve olumlu bir açıklama olarak değerlendiriyorum.



Gerek Türkiye'de bir hukuk devleti olmamız gerekse insan haklarının herkes için ve istenen anlamda olması gerektiği şeklinde Türkiye'de hakim olması için bunlar son derece güzel olumlu gelişmelerdir. Bazı tartışmalar gerginlik yaratıyor gibi gelse de ama bazı meselelerin konuşulması, onların hasır altı edilmemesinin de bu anlamda faydaları olduğunu düşünüyoruz."



'Bahçeli'nin konuşmasını yadırgadım'



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü ile ilgili yapmış olduğu açıklamayı da değerlendiren Hüseyin Çelik, "Sayın Bahçeli'nin, bunu bir psikolojik harekat olarak değerlendirmesini de doğrusunu isterseniz çok çok yadırgadığımı ifade etmek istiyorum. Sayın Bahçeli bildiğim kadarıyla aynı zamanda bir akademisyendir ama kamu diplomasisi kavramının dahi daha ne olduğunu bilmemesini çok yadırgadığımı ifade etmek istiyorum. Belki danışmanları kendisini yanlış yönlendirmiştir. Bunu adeta darbeler dönemindeki psikolojik harekata benzetmesini çok çok yadırgadığımı ve bu açıklama karşısında hayretler içerisinde kaldığımızı ifade etmek istiyorum" dedi.



Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Çelik, MKYK toplantısında Bakan Babacan'ın IMF ile görüşmelerde gelinen son durum konusunda bilgi verip vermediğine ilişkin bir soru üzerine, "Tabii ki değerlendirmeleri oldu. IMF ile olan görüşmeler devam ediyor. Ancak 'bu olumlu veya olumsuz sonuçlanacak' diye bir açıklama yapmamıştır. Başbakanımız tarafından da böyle bir açıklama yapılmamıştır" diye konuştu.



Hüseyin Çelik, aynı konuda sorulan başka bir soru üzerine de "Bütün bu kırılgan zeminde Türk ekonomisi, özellikle finans sektörü kendi sağlamlığını, direncini ortaya koymuştur. Bunu ispatlamıştır. IMF olmadan da Türk ekonomisi ayakları üzerinde durmuştur, IMF ile stand-by anlaşması yapılmadan da krizden çıkabileceğini göstermiştir. Türkiye hesaplarını hep buna göre yapmıştır. Biz hesaplarımızı kışa göre yaparız. Yaz çıkarsa bahtımıza. Önümüzün bahar olduğunu bütün göstergeler ortaya koyuyor" ifadeseni kullandı.