AKP Batman İl Başkanı yolsuzluktan aranıyor





Batman'da, ihaleye fesat karıştırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 14 kişiden 7'si tutuklandı. Aralarında AKP İl Başkanı Ömer El'in de bulunduğu 4 kişi hakkında gıyabi tutuklama kararı

verildi.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Zıpkın" adı verilen operasyon kapsamında, ihaleye fesat karıştırarak, haksız yere kazanç sağladıkları gerekçesiyle Sosyal Güvenlik Kurumunda görevli bir memur ile bazı iş adamlarının telefonlarını dinlemeye aldı.

Telefon görüşmelerinde suç unsuru tespit eden polis, aralarında bazı iş adamlarının da bulunduğu 14 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişiler, Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından adliyeye çıkarıldı. Zanlılardan A.K, M.Ö, E.V, F.Ö, S.Ö, H.Ö ile Sosyal Güvenlik Kurumunda görevli E.D tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mahkeme, AK Parti Batman İl Başkanı Ömer El'in de bulunduğu 4 kişi hakkında da gıyabi tutuklama kararı

çıkarttı.



DÖNÜNCE İFADE VERECEĞİM



Mahkemenin kararı üzerine polis, Ömer El'in evinde arama yaptı. Polisin evde arama yaptığı sırada El'in Malatya'da olduğu bildirildi.

Ömer El, konuyla ilgili olarak savcılığa ifade vereceğini belirterek, "eşim ve çocuklarımın Malatya'da olması nedeniyle buraya geldim. Gelişmeleri ve arandığımı sonradan öğrendim.

Sanık sıfatıyla arandığımı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan öğrendim. Batman'a dönerek savcılıkta ifade vereceğim" dedi.