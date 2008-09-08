AKP Batman İl Başkanı teslim oldu

Batman'da yolsuzluk

Batman’da kamu ihalelerinin yakınlarına verilmesi için kurumlara baskı yaptığı iddiasıyla hakkında tutuklama kararı çıkarılan AKP İl Başkanı Ömer El, savcılığa teslim oldu.Batman Devlet Hastanesi, Batman Bölge Hastanesi ve yatılı ilköğretim bölge okullarındaki 5 ayrı ihaleye fesat karıştırdıkları ve usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 14 kişiden 7’si dün tutuklanmış, ifadesine başvurulmak üzere savcılığa çağrılan AKP Batman İl Başkanı Ömer El’le ilgili arama kararı çıkartılmıştı.Ömer El, bugün savcılığa teslim oldu ve iddialarla ilgili savcıya ifade vermeye başladı. AKP Batman İl Başkanı’nın ifadesinden sonra mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.Hakkında yakalama emri çıkarılan Ömer el 3 gündür aranıyordu.