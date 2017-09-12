AKP Batman İl Başkanı: Açıklamam saptırıldı, "Kürdistan referandumunda 'evet'i destekleyeceğiz" demedim

AKP Batman İl Başkanı Diyaettin Uçar, Bağımsızlık Referandumunu Destekleme İnisiyatifi'nin yaptığı ziyaret sırasında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) yapacağı "Bağımsızlık Referandumu"na ilişkin olarak" Biz ve bölge il başkanlıkları referandumda 'evet' i destekliyoruz" dediği iddiasını reddetti. Açıklamasının saptırıldığını savunan Uçar, "AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım bu konuda gerekli açıklamaları yapmaktadırlar" dedi.

KHK ile devlet memurluğundan ihraç edilen eski MAZLUM-DER Başkanı, aktivist ve T24 yazarı Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, Bağımsızlık Referandumunu Destekleme İnisiyatifi'nin ziyareti sırasında konuşan AKP Batman İl Başkanı Uçar'ın sözlerini aktardı. Gergerlioğlu, "Genel Merkez'in aksine, düşünen il başkanları tabandaki büyük isteği görüyor, görmek zorunda" yorumunda bulundu.

Öte yandan, AKP Batman İl Başkanı Diyaettin Uçar, referandumda "evet"i destekleyecekleri iddiasını yalanladı. Açıklamalarının saptırıldığını savunan Uçar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: