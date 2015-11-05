AKP Başkanlık referandumu için 330’u nasıl tamamlayacak?

1 Kasım seçimleri sonrası Başkanlık sisteminin getirilmesi tekrar gündeme gelirken, AKP’nin Anayasa değişikliği için ihtiyaç duyduğu 14 milletvekilini nasıl tamamlayacağı tartışılıyor. CHP’nin Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda görev yapan eski milletvekili Prof. Süheyl Batum AKP’nin, CHP, MHP ve HDP’den 14 milletvekili alabileceğini iddia ederken, MHP’li Oktay Öztürk, “Kürt meselesini Eyalet sistemini getirerek çözmek istiyorlar” dedi.

AKP, 24. Yasama döneminde Anayasa Uzlaşma Komisyonu masasından kalkmasına neden olan ‘Başkanlık’ önerisini kamuoyunda tartıştırmaya açarken gözler muhalefete çevrildi. TBMM’de 317 sandalye elde eden AKP’nin Anayasa değişikliklerini referanduma götürmesi için TBMM başkanı da hesaba katılınca 14 milletvekiline ihtiyacı var. CHP’nin Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda görev yapan eski milletvekili Prof. Süheyl Batum, AKP’nin 13 milletvekilini tamamlamak için MHP ve HDP’ye öncelik vereceğini söyledi. Batum, CHP içinde de AKP’ye destek gelebileceğini düşünüyor. ‘Başkanlık’ önerisi için AKP’nin muhalefetin karşısına basın özgürlüğü, demokratikleşme, yargı reformu gibi cazip tekliflerle çıkabileceğini de hatırlatan Batum, HDP’den bu süreçte yumuşama beklediğini ifade etti.

Anayasa’nın ilk 4 maddesini hiçbir biçimde tartıştırmayan MHP kanadında ise AKP’nin bu tutumu Eyalet Sistemi için bir gerekçe. MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk, T24’e, AKP’nin önerisinin şekillenmesini görmek istediklerini söylerken, “ Kürt meselesini Eyalet sistemini getirerek çözmek istiyorlar” dedi. Öztürk, “Devletin yapısıyla oynanmasına sebebiyet verecek hiçbir değişikliğe taraftar olmamız mümkün değil” dedi.

Anayasa değişikliği yapılarak Başkanlık sisteminin referanduma sunulabilmesi için Meclis üye tam sayısının beşte üçünün yani 330 milletvekilinin oyuyla kabul edilmesi gerekiyor. Anayasa değişikliğinin referanduma gerek kalmadan Meclis’te kabul edilmesi için Meclis üye tam sayısının 3’te 2’sinin yani 367 milletvekilinin oyuyla kabul edilmesi gerekiyor.

Parlamentonun 24. döneminde kurulan TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda AKP “başkanlık sistemi” önerisini masaya getirmiş, 3 muhalefet partisinin; CHP, MHP ve HDP sisteme karşı çıkmıştı. AKP son toplantılara da gelmeyerek masayı dağıtmıştı.