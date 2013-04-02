AKP 'Başkanlık' kitapçığı dağıttı

AKP, 'Türkiye Başkanlık Sistemini Tartışıyor' başlıklı kitapçık bastırarak dün partili vekillere dağıttı. Kitapçıkta, 20 ayrı soruda neden Başkanlık sisteminin Türkiye'ye en uygun model olduğunun yanıtı verildi.

'Gül-Erdoğan uyumuna övgü'

Akşam'ın haberine göre kitapçıkta, parlamenter sistemlerin koalisyon hükümetleri nedeniyle istikrarsızlık ürettiği, ancak şu anda Başbakan ve Cumhurbaşkanı arasında görülen uyuma çok nadir rastlandığı belirtilerek, şöyle dendi:

'Parlamenter hükümet modellerinde bu kadar yüksek toplumsal desteğe sahip bir hükümet ve bu kadar sağlıklı işleyen cumhurbaşkanı-başbakan ilişkisi çok nadir rastlanan bir durumdur. Nitekim böylesine güçlü bir iktidar kompozisyonu, 1980 sonrası dönemde ilk defa gerçekleşti ve Türkiye'nin kronikleşen sorunları teker teker çözüldü, çözülüyor. Tek parti dönemi ile Menderes, Özal ve Erdoğan gibi karizmatık ve güçlü liderlerin dönemleri istisna tutulduğunda, parlamenter sistem Türkiye'de sürekli istikrarsızlık nedeni olmuştur. Güvenoyu alamayan ya da kısa süre hayatta kalabilen hükümetler, milletvekillerinin itibaren zedeleyen pazarlıklar (Güneş Motel örneği) pamuk ipliğine bağlı ve diyet borcu olan hükümetler, bunun en açık göstergesidir'

'PKK'ya yer verilmedi'

İstikrarsızlık döneminin en önemli sonucunun terör ve şiddet olduğu belirtildi. PKK'nın sebep olduğu terör eylemlerine yer verilmeyen kitapçıkta, darbe dönemlerindeki şiddet olaylarına yer verilerek, 'Ne olduğu belli olmayan irtica tehdidiyle gerginlğin dozu arttırılmış , bazı faili meçhuller İslami kimlikleri ön palnda olan kişi ve yapılara fatura edilerek darbe için bütün senrayo ve argümanlar tamamlanmıştır' saptaması yaptı.

'Dört dörtlük parlamenter sistem de sorunu çözmez'

Kitapçıkta, bazı partilerin parlamenter sistemde ısrarcı olması eleştirilerek, 'Parlamenter sistem Türkiye'nin yapısına uygun değil. Dört dörtlük parlamenter sistem oluştursak dahi sorunlar yaşamaya devam edeceğiz' denildi.

'Diktatörlük olmaz'

Kitapçıkta, Başkanlık sisteminin gerçek manada kuvvetler ayrılığı getirdiği için totaliter sistemin yeşermesini daha engelleyici bir sistem olduğu savunularak, 'başkanlık sisteminin diktatörlükle özdeş olduğu söyleminin hiçbir bilimsel temeli yoktur' görüşü savunuldu.

'9 ışık başkanlığı öneriyordu'

Kitaptıkça, Menderes, Özal ve Erdoğan "karizmatık ve güçlü liderler" olarak sıralanırken, bu dönemler hariç parlamenter sistemin sürekli istikrarsızlık ürettiği savunuldu. 32 sayfadan oluşan kitapçıkta, Atatürk dönemine atıf yapılarak, 'Cumhuriyetin ilk dönemlerinde fiilen başkanlık sistemine yakın bir model uygulandı. 1961 ve 1982 Anayasaları yazılırken başkanlık modeli üzerinde duruldu' denildi.

Kitapçıkta, 1970 yılında Necmettin Erbakan'ın parti programında Alparslan Türkeş'in "Dokuz Işık" adlı kitabında en ideal hükümet modelinin başkanlık sistemi olarak yazıldığı savunuldu. Kitapçıkta, sistemin kamuoyunda en güçlü şekilde dile getirildiği dönemin Turgut Özal dönemi olduğu belirtildi.