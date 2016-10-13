T24 LogoT24 Logo
Gündem

"AKP, başkanlık için Kenan Evren modeli üzerinden duruyor"

Parti kulislerinde gündeme gelen iddialar...

13 Ekim 2016 10:51

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başkanlık çıkışının ardından başkanlık sistemini içeren anayasa değişikliği için harekete geçen AKP'nin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hemen başkan olabilmesi için çeşitli formüller üzerinde duruyor. Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, ilk formüllerden birinin, referanduma sunulan 1982 Anayasası’nda Kenan Evren’e Cumhurbaşkanlığı yolunu açan “geçici 1. madde” benzeri bir düzenlemeyle Erdoğan’ın başkan yapılmasının olduğu öne sürüldü.

İkinci formülün ise, anayasa değişikliğinin referandumda kabul edilmesi durumunda kısa sürede başkanlık seçiminin yapılması olduğu iddia edildi.

Parti kulislerinde konuyla ilgili şu değerlendirmeler yapılıyor:

330 için liderlerle görüşülecek: Başbakan Binali Yıldırım, önümüzdeki günlerde Kılıçdaroğlu ve Bahçeli ile ayrı ayrı bir araya gelecek ve yeni anayasa ile başkanlık sistemi için destek isteyecek. CHP’den destek gelmesi beklenmiyor ancak Bahçeli’nin “parlamenter sisteme” vurgu yapmasına karşın MHP içinden destek verecek milletvekillerinin çıkabileceği beklentisi dile getiriliyor.

Hızlandırma arayışı: Mevcut anayasayla yeni anayasanın Meclis’teki görüşmelerinin aylar süreceği biliniyor. Önce anayasanın, anayasa değişikliklerinin nasıl yapılacağını düzenleyen 175. maddesinde değişiklik yapılabilir. Erdoğan nasıl başkan olabilir?: Başkanlık sistemini de içeren anayasa değişikliğinin TBMM’de 330’un üzerinde bir oyla kabul edilmesi ve referanduma gitmesi durumunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın durumu da geçici maddeyle düzenlenir.

Anayasaya geçici bir madde konularak “Mevcut Cumhurbaşkanı, anayasa değişikliğinin halkoylamasında kabul edildiğinin ilan edildiği tarihde başkan seçilir” hükmü getirilebilir. Böylece, 26. dönem parlamentosunun yenilenmesi için bir genel seçime gerek kalmaz. Erdoğan’ın başkan seçildiği tarihte mevcut hükümet düşer, yeni bakanlar kurulu başkan tarafından dışarıdan atanır. Referandumun ardından başkanlık seçimi: Eğer anayasaya mevcut Cumhurbaşkanı ile ilgili bir madde konulmazsa referandumda anayasa değişikliğinin kabul edilmesinin hemen ardından başkanlık ve genel seçim aynı anda yapılır. Bununla ilgili olarak referanduma sunulacak anayasaya geçici bir madde konularak tarih belirlenebilir. Bir başka formül de, Cumhurbaşkanı’nın görevinin sona ereceği 2019 Ağustos ayına kadar mevcut sistemle devam edilebilir. 2019 Ağustos’ta başkanlık ve milletvekili seçimi yapılır.

 

 

ETİKETLER

AKPnin planıbaşkanlıkiki formülKenan Evren modeli

İlgili Haberler

Bahçeli: Cumhurbaşkanı fiili başkanlık durumundan vazgeçmeli, olmazsa fiili durum hukuki boyut kazanmalı

"Başkanlık sistemi referanduma götürülürse MHP Türk milletinin vereceği her karara saygılıdır"

Başbakan: Bahçeli'nin referandum teklifini kabul ediyoruz; başkanlık için derhal adım atacağız, kararı millet verecek!

"Anayasa teklifinde eksik kalan maddeleri AK Parti grubu tamamlayacak"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24