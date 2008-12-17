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Politika

AKP başkanlardan memnun

AKP yerel seçimlere Antalya'da Menderes Türel, Kayseri'de Mehmet Özhaseki ve Konya'da Tahir Akyürek ile katılacak.

17 Aralık 2008 02:00

Başbakan Tayyip Erdoğan, Konya’da üç büyükşehir belediye başkanının ismini açıklıyor.

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Mart 2009 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde partisinin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayının yeniden Menderes Türel olduğunu açıkladı.

Erdoğan, Kayseri Belediye Başkan adayının da Mehmet Özhaseki olduğunu söyledi.  

Başbakan canlı yayında konuşuyor. İşte konuşmasından satır başları:

- En geç 15 Ocak 2009’a kadar tüm adaylarımızı açıklamış olacağız
- Seçimlerde yaklaşık 500 bin kişi görev yapacak
- Belediye başkanının halkın sevgisini, Muhabbetini kazanması önemli
- Halkın beğendiği adayları belirlemeye çalışıyoruz
- Adaylarımızı demokratik kültür içinde belirliyoruz
- Bütün şehirlerde temayül yoklaması yaptık
- Yoklamaları MKY'da değerlendireceğiz

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