'AKP azınlık hükümeti kurar' diyen Binali Yıldırım, sözlerine açıklık getirdi

Cumhurbaşkanı Danışmanı Binali Yıldırım, seçim sonrası tahminine dair soruya verdiği yanıtla ilgili bir açıklama yaptı.

Yıldırım, "Ben AK Parti tek başına iktidar olur dedim. Koalisyon falan olmaz, öyle bir ihtimâl yok dedim. Gazeteciler 'Efendim diyelim ki olmadı, tek başına iktidar tablosu ortaya çıkmadı' diye ısrarla böyle bir durumda görüşümü sordu. Hiçbir şekilde koalisyon olmaz, yine seçim olur AK Parti iktidar olur" dedim. Ama tekrar seçim olur deyince doğal olarak bu erken seçim şeklinde yazılmış. Ama erken seçimi bir olasılık olarak söylemedim" ifadelerini kullandı.

Al Jazeera Türk'te yer alan habere göre, İzmir'deki basın kuruluşlarının temsilcileriyle kahvaltıda bir araya gelen AK Parti İzmir Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Binali Yıldırım, toplantıda kendisine sorulan 'koalisyon ihtimâliyle' ilgili soruya verdiği yanıt ve diyaloğun nasıl geliştiğine dair bir açıklama yaptı.

‘Evet öyle bir cümle sarfettim’

"Vatandaş belki bizim notumuzu biraz kırar" dediniz mi?" şeklindeki sorusuna ise Yıldırım, "Evet öyle bir cümle sarf ettim" yanıtını verdi. "Neyi kastettiniz, AK Parti'nin oyunun düşeceğini mi düşünüyorsunuz?" sorusunu ise şu şekilde yanıtladı:

"Hayır. Zaman zaman olan bir şeydir. Tıpkı 2009'daki gibi. Genel görünümün bozulması, küresel kriz durumlarında, insanlar yaşadıkları durumlardan etkilenebilirler, belki böyle bir şey olabilir anlamında söyledim"

‘Off the record konuşmaydı’

Yıldırım, bunun sadece bir sohbet toplantısı olduğunu ve haberleştirilmeyeceğini konuştuklarını belirtti.

‘Cemaat medyası çarpıttı’

Binali Yıldırım'ın koalisyon ihtimâline dair sözleri Doğan Haber Ajansı'nda şu ifadelerle yer almıştı:

"Koalisyon ihtimali görmüyorum. Teorik olarak böyle bir sonuç doğarsa da koalisyon olmaz. AK Parti azınlık hükümeti kurar ve bir yıl içinde tekrar seçim olur. Ama buna ihtimal vermiyorum. Vatandaş belki bizim notumuzu biraz kırar. İnşallah istikrar ve güvenin devamı yolunda oy kullanır, aklıselim karar verir."

Yıldırım daha sonra sözlerinin 'Cemaat medyası tarafından çarpıtıldığını' belirtti. Yıldırım "Cemaat medyası orada yoktu, bildiğim kadarıyla, cemaatçiler oradan çıkan haberleri alıp çarpıttılar, bunu söylemek istedim" yanıtını verdi.