AKP Aydın Milletvekili: Tarım Bakanlığı’nda ithalat lobisi var

AKP Konya Milletvekili Orhan Erdem’den sonra Aydın Milletvekili Rıza Posacı da uygulanan tarım politikasına isyan ederek, “Tarım Bakanlığı’nda ithalat lobisi var, bu lobinin önüne bir türlü geçemiyoruz” dedi.

Milli Gazete'den Sadettin İnan'ın haberine göre, AKP Konya Milletvekili Orhan Erdem, geçen günlerde yaptığı, “Çiftçimiz 5 yıldır geri gidiyor” açıklaması ile uygulanan tarım politikasına itiraz etmişti. Bu açıklama gündemdeki sıcaklığını korurken, bu sefer de TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi AKP Aydın Milletvekili Rıza Posacı tarım politikalarına tepki gösterdi. Çiftçi TV’de, ‘Tarımda Bir Umut’ programında Galip Umut Özdil’in konuğu olan AKP Aydın Milletvekili Rıza Posacı, kendisinin de bir çiftçi olduğunu belirterek, tarım ve hayvancılıkta yapılan ithalattan aşırı derecede rahatsız olduğunu kaydetti.

“Bırakın besilik, kasaplık, et ithalatını ithal sinek bile benim midemi bulandırıyor” diye konuşan Posacı, şunları kaydetti:

“Sütte sıkıntı kalmadı gibi ancak ette sıkıntılar devam ediyor. Tarım Bakanı geldiği günden beri bunu söylüyorum. İthalat bu işin çözümü değil. Üretime destek olmak zorundayız. 10 senede bir kriz yaşanıyor, ahırlar boşalıyor. Kaynaklar boşa gidiyor.”

Tarım Kredi Kooperatifleri’nde uygulanan yüksek faizden de dert yanan Posacı, bir çiftçi olarak Tarım Kredi Kooperatifleri’nden alışverişi durdurduklarını söyledi. Tarım Kredi Kooperatifleri’nin, uyguladığı faizle özel bankalarla yarışır hale geldiğinin altını çizen Posacı, Tarım Kredi Kooperatifleri’nin tabiri caizse tefeci ile yarışır hale geldiğini, bunu da bir ziyaretinde Tarım Kredi Kooperatifleri genel müdürüne söylediğini anlattı.