AKP, Avukatlık Kanunu'na ilişkin düzenlemeyi bu hafta Meclis'e sunmayı planlıyor: Avukatlar daha mutlu olacak

AKP, baroların karşı çıktığı çoklu baro sistemini öngören yasa değişikliği teklifinden vazgeçmiyor. Hazırlanan 27 maddelik teklifin muhalefet partilerine götürüldükten sonra bu hafta Meclis Başkanlığına sunulması hedefleniyor. AKP'liler teklifi “Yasa çıktığında Anadolu baroları da rahatlayacak. Büyükşehirlerde bir rekabet ortamı sağlandığında bu sunulan hizmetlerin de kalitesini arttıracak, avukatlar daha mutlu olacak” sözleriyle savunuyor.

Baro başkanlarının Ankara’ya “Savunma Yürüyüşü” yapmasına neden olan baro teklifinden AKP geri adım atmıyor. 3 büyük ilde birden fazla baro kurulmasını sağlayacak 27 maddelik teklifin bu hafta sonuna doğru Meclis Başkanlığı’na sunulması hedefleniyor. Teklifin hazırlık sürecinde yer alan parti yöneticilerinden edinilen bilgiye göre, teklifin temel amacı baroların daha demokratik, çoğulcu ve katılımcı bir hale getirilmesi. Çalışmayı bir “reform” olarak nitelendiren yöneticiler örnek olarak TOBB ve Esnaf Sanatkarlar Odası’nın yapısını gösteriyor.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre çalışmaya göre Türkiye Barolar Birliği yönetimi, il baro seçimlerinde oluşan delegeler tarafından değil baro başkanlarınca belirlenecek. Anadolu barolarında çoklu baro ve seçim sisteminde değişiklik yapılmayacak. 5 binin üzerinde avukatın bulunduğu İstanbul, İzmir ve Ankara’da 2 bin üyeyle birden fazla baro kurulabilecek. Türkiye Barolar Birliği’ni olağanüstü genel kurula çağrı için gereken 10 baronun yönetim kurulu kararı da 25 baroya çıkarılacak.

"Bu sisteme demokrasi denilebilir mi?"

AKP'liler tüm baroların karşı çıktığı “çoklu baro” düzenlemesini, “İstanbul İzmir Ankara yönetimlerine bakın. Bunlar bütün avukatların yüzde 15’inin oyunu alarak yüzde 100’ü hakkında söz söylüyor. Türkiye Barolar Birliği’nin yüzde 60’ını belirliyorlar. Yüzde 15’in yüzde 100 hakkında söz söylediği bir sisteme demokrasi denilebilir mi? İstanbul Barosu Başkanının neredeyse Barolar Birliği Başkanını belirlediği bir sistem çoğulcu olabilir mi?” sorularını sorarak savunuyor.

"Anadolu baroları da rahatlayacak"

AKP’de Anadolu barolarının da çoklu baroya tepkisi ve yapılan savunma yürüyüşüne katılmaları, “kurulu rant düzeni nedeniyle 3 büyük baronun vesayeti altında kalma” sözleriyle yorumlanıyor. Getirilecek yeni sistemle Anadolu barolarının TBB’de gücünün artacağı, böylece daha sağlıklı bir yapı kurulacağı savunuluyor. Teklifle ilgili, “İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük barolarda demokratik temsilde sıkıntı olduğu için bu teklifi getiriyoruz. Yasa çıktığında Anadolu baroları da rahatlayacak. Büyükşehirlerde bir rekabet ortamı sağlandığında bu sunulan hizmetlerin de kalitesini arttıracak, avukatlar daha mutlu olacak” deniliyor.

Cuma günü Meclis'e sunulabilir

Avukatlık Kanunu’nda değişiklik öngören ve 27 madde olduğu öğrenilen teklifin bu hafta içinde başta Cumhur İttifakı ortağı olan MHP ile bir kez daha istişare edildikten sonra diğer muhalefet partilerine götürülmesi bekleniyor. AKP'li yetkililer teklifi cuma günü sunmayı planladıklarını, Meclis’in tatile girmesinden önce de yasalaştırmayı hedeflediklerini ifade ediyor.