AKP Avrupa Muhafazakarlar ve Reformcular İttifakı'na katıldı

8 yıldır Avrupa’da Hristiyan Demokrat Grup’ta yer alan AKP, gözlemci üyelikten ayrılarak İngiltere’nin liderliğindeki ‘Avrupa Muhafazakarlar ve Reformcular İttifakı’na katıldı. Avrupa Birliği’ne kuşkuyla bakan grubun hedefi, ‘Muhafazakar değerleri Avrupa’da yaymak’ olarak belirtiliyor.

2005’ten beri Avrupa’da Hristiyan Demokrat Grup’un gözlemci üyesi olan AKP, yaşanan ‘güven bunalımı’ sonrası gözlemciliğine resmen son vererek Avrupa Birliği’nin siyasal entegrasyonuna ‘kuşkuyla bakan’, üye ülkelerin toprak bütünlüğünü, bireysel özgürlükleri ve aileyi ön plana çıkaran Avrupa Muhafazakarlar ve Reformcular İttifakı’na (AECR) ‘tam üye’ oldu.

Vatan gazetesinden Uğur Koçbaş’ın haberine göre, İngiltere’nin liderlik ettiği ve Avrupa Parlamentosu’nda 52 sandalyesi bulunan grup içerisinde AKP’ye başkan yardımcılığı görevi verilmesi ve bu görevi de AKP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yürüteceği açıklandı.

Hedef: Muhafazakarlığı yaymak

2009 yılında İngiltere’nin şu anki Başbakanı David Cameron ile Çek Cumhuriyeti’nden Sivil Demokrat Parti lideri Mirek Topolanek tarafından kurulan AECR, ‘Şeffaf ve federalist olmayan bir Avrupa’ vizyonuyla yola çıktı. AECR’nin kuruluş prensipleri ‘Prag Deklarasyonu’ adı verilen 10 maddelik bir bildiriyle açıklandı. Oluşumun ‘Yeni Yol’ (New Direction) adlı bir düşünce kuruluşu, ‘Genç Muhafazakarlar’ (Young Conservatives) adlı bir de gençlik teşkilatı bulunuyor. İngiltere’de ‘Demir Leydi’ olarak anılan eski başbakan Margarat Thatcher’ın, Polonya’nın uçak kazasında ölen eski cumhurbaşkanı Lech Kaczynski ve David Cameron’ın fotoğraflarının yer aldığı grubun internet sitesinde AECR’nin ana hedefinin ‘Avrupa Birliği’nde radikal reform ve Avrupa’da muhafazakar değerleri yaymak’ olduğu vurgulanıyor.

Siyasette İngiliz ekolü

Başkanlığını Çek Cumhuriyeti’nden Jan Zahradil’in yürüttüğü AECR’ın Avrupa Parlamentosu’ndaki kanadı olan Avrupa Muhafazakarlar ve Reformcular Grubu’nda (ECR) da Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Macaristan, İtalya, Hollanda, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Polonya ve İngiltere’den toplam 56 parlamenter bulunuyor. Grubun ağır basan kanadını İngiliz parlamenterler oluşturuyor. İngiliz parlamenter Martin Callanan, grubun başkanlığını yürütüyor. ECR, AB içinde Letonya, Litvanya ve İngiltere’de iktidarda bulunuyor.

İşte 10 maddelik manifestosu

Prag Deklarasyonunda logosu aslan olan AECR’nin prensipleri şöyle sıralanıyor:

1- Bireysel özgürlüklerle, kişisel ve genel refah artışı için serbest-adil ticaret ve rekabet, minimum devlet müdahalesi, düşük vergi ve küçük devlet anlayışı.

2- Bireysel özgürlük, daha fazla kişisel sorumluluk ve demokratik hesap verebilirlik.

3- Enerji güvenliği vurgusuyla temiz ve sürdürülebilir enerji.

4- Toplumun temel taşı olarak aileye verilen önem.

5- Avrupa’daki her ülkenin egemenliğine saygı, AB’nin federalist anlayışına karşı çıkma.

6- Yeniden önem kazanan NATO ile Transatlantik güvenlik işbirliğinin değerine vurgu. Avrupa’nın genç demokrasilerine destek.

7- Etkin şekilde kontrol edilen göçmenlik.

8- Hem kırsal kesimler hem de şehirlerde etkin ve modern kamu hizmeti anlayışı.

9- Aşırı bürokrasiye karşı olma. AB içinde daha fazla şeffaflık ve denetim talebi.

10- Küçük ya da büyük, yeni ya da eski tüm AB üyeleriyle eşit ve saygılı ilişki.