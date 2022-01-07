AKP, Atatürk Havalimanı’nın işletme süresini de ihalesiz uzatmak istemiş

AKP, torba yasa ile limanların işletme sürelerini ihalesiz olarak uzatma yetkisini Meclis’ten geçirirken, 2004’teki benzer bir girişimin ise bürokrasi tarafından önlendiği öğrenildi.

AKP, stokçuluğun önlenmesine ilişkin tedbirleri de kapsayan torba yasa teklifine, daha önce yine bir torba yasa teklifinde yer alan ancak tepkiler üzerine tekliften çıkarılan “bazı limanların işletme sürelerinin ihalesiz olarak 49 yıla kadar uzatılması” maddesini de eklemiş, muhalefetin yoğun tepkisine karşın madde, önceki gün gece saatlerinde kabul edilmişti. Meclis’teki görüşmeler sırasında söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Atatürk Havalimanı’nın işletme süresinin geçmişte benzer şekilde uzatılmak istendiğini ancak bürokrasinin direnmesi sonucu uzatılamadığına değinmişti.

Usta, söz konusu olayın ayrıntılarını Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’a anlattı. Usta, 2005’in ortalarında işletme süresi bitecek Atatürk Havalimanı için Binali Yıldırım döneminde, Ulaştırma Bakanlığı’nın girişimde bulunduğunu söyledi. Bakanlığın, 2004’ün son aylarında Yüksek Planlama Teşkilatı’na yazı yazdığını ve “yeni bir ihale için yeterli zaman olmadığı” gerekçesiyle “işletme süresinin 20 yıllığına 500 milyon dolar bedelle mevcut işletmeci lehine uzatılması talebinde bulunduğunu” aktaran Usta, şunları kaydetti:

“Konuya ilişkin Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararı çıkarılması talep edildi. YPK’ye yazı gelince DPT içerisinde dağılır. Ana birim bizdik. Biz de teşkilat olarak bunun doğru bir şey olmadığını, bedelin neye göre tespit edildiğinin bilinmediğini, dolayısıyla rekabet ortamında normal bir açık ihale yapılması gerektiğini söyledik.”

Bakanlığın, “Havalimanı çok canlı, bir gün bile hizmetin aksamaması lazım. İhale yapılacak, birisi gelecek, devralacak... Zaman alacak işler. Aksama olur, sorumluluğu üstlenmek istemiyoruz” yanıtı verdiğini kaydeden Usta, “‘İlk yapıldığı gün sürenin ne zaman biteceği belli. Bugüne kadar bununla ilgili neden işlemleri başlatmadınız? Sizin sorumluluğunuzdur’ diyerek ihalede ısrar ettik. Bu ısrarlardan sonra ihale yapıldı” diye konuştu.

İhalenin 15.5 yıl üzerinden gerçekleştirildiğini ve 2 milyar 925 milyon dolar artı KDV ile sonuçlandığını aktaran Usta, “500 milyon dolara 20 yıl verelim dedikleri yer, 15.5 yıl için yaklaşık 3 milyar dolara ihale edildi. Eğer bu fiyatı 20 yıl üzerinden düşünürsek, 3.8 milyar dolar ediyor. Büyük bir yolsuzluğu önledik” ifadelerini kullandı.