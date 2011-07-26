AKP askerin raporunu tatminkar buldu!

T24 - 13 askerin şehit olduğu PKK saldırısıyla ilgili, şüpheli ve hatalı konuların yargıya intikal ettirileceği ifadesinin de yer aldığı Genelkurmay raporuna, AK Parti'den değerlendirme geldi.



Genelkurmay Başkanlığı'nın, Silvan'da 13 askerin şehit olduğu PKK saldırısıyla ilgili açıklamasını, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik değerlendirdi.



Açıklamayı detaylı olarak okuduğunu belirten Çelik, 'bence tatminkar' dedi.



Çelik, "Bazı konuların yargıya taşınması önemli" şeklinde konuştu.



Mısır Milli Günü Resepsiyonuna katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Genelkurmay Başkanlığı açıklamasıyla ilgili soru üzerine konuştu.



Kamuoyunun kafasında soru işaretleri oluşturan bazı hususlarla ilgili konunun yargıya intikal ettirilecek ve derinlemesine bir soruşturma yapılacak olmasının önemine dikkati çeken Çelik, şunları söyledi:



''Açıklamada detaylı olarak askeri açıdan olayın nasıl geliştiği, prosedürlere uygun olarak müdahale edilip edilmediği hakkında ayrıntılı bilgi var.



Ama görünen o ki -kuşkusuz 13 şehidin acısı içimizde hala tazedir- kamuoyunda oluşan sorular karşısında Genelkurmayımızın detaylı bir araştırma yapıyor olması, konuyu yargıya intikal ettirerek, bütün soru işaretlerini giderecek açıklıkta bir tutum geliştirmesi kuşkusuz son derece kıymetlidir. Dolayısıyla açıklama bence tatminkardır.''





