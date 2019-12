'AKP artık liberallerin desteğini kaybetti'

The New York Times gazetesinde yayımlanan bir yazıda, Türkiye'de AKP reformcu politikalardan vazgeçerek daha milliyetçi bir çizgiye kaydığı için liberal köşe yazarları ve entelektüellerin artık Erdoğan'ı eleştirmeye başladığı belirtildi.



ABD'nin saygın gazetelerinden The New York Times'ta dün yayımlanan "Reformlar duraklıyor, liberaller artık ateşkesi sürdüremiyor" başlıklı makalede, AKP'nin reformları sürdürmemesi nedeniyle liberallerin desteğini kaybettiği belirtildi.

New York Times'ın İstanbul muhabiri Sabrina Tavernise imzalı yazıda, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 yıl önce iktidara geldiğinde cesur ve yeni politikaları sayesinde liberallerin desteğini kazandığı ifade edildi.



'Eleştiriler başladı'



AKP'nin son yıllarda hayatta kalma savaşı verdiğine dikkat çeken gazete, liberallerin bu süreçte reformların sürekli olarak ertelenmesinden kaygı duyduğunu ancak Erdoğan'ın yeniden reform gündemine döneceğini umarak onu desteklemeye devam ettiklerini belirtti.

Şimdi ise bu durumun değiştiğini yazan New York Times, "Liberal köşe yazarları ve entelektüeller, reformcu politikalarından daha milliyetçi bir çizgiye kaydığını ve Türkiye'nin güçlü ordusuna yakınlaştığını söyledikleri Erdoğan'ı eleştirmeye başladılar" diye yazdı.

Gazete, Milliyet yazarı Hasan Cemal'in "Erdoğan bütün söylemini değiştirdi. Böyle bir hayal kırıklığına uğradık" şeklindeki sözlerine yer verdi.



Gazete, liberallerin, Erdoğan'ın bu ay içinde Hakkari'de yaptığı konuşmanın bu değişimin en belirgin örneği olduğunu söylediğini belirtti ve Taraf gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Yasemin Çongar'ın "Bunlar bir reformcunun sözleri değildi" şeklindeki sözlerini aktardı. Kürt aydını Altan Tan da, "İnsanlar Erdoğan'dan büyük siyasi taahhütler beklediler. Ama sertleşen retoriği bardağı taşıran son damla oldu. İnsanlar hala şoktalar" dedi.

AKP hakkındaki kapatma davasını hatırlatan gazete "Birçok liberal, AKP'nin kapatılmaktan kıl payı kurtulmasının ardından Erdoğan'ın iktidarda kalmanın reformları bırakmak anlamına geldiğini hesaplayarak askerlerle uzlaşmaya vardığı düşünüyor" diye yazdı.



'Değişim imkânsız'



Gazete bu noktada Yasemin Çongar ve Star yazarı Mehmet Altan'ın sözlerine yer verdi. Çongar, "(Erdoğan) muhtemelen 'Beni bir kez daha yakalarlarsa yasaklarlar' diye düşünüyor. Bu korkuyla yönetemez" dedi.

Mehmet Altan ise "Ankara'daki statüko AKP'yi boynundan yakaladı. Değişim imkansız gibi" diye konuştu.

AKP hakkındaki en büyük hayal kırıklığının ise muhtemelen AB üyelik müzakereleriyle ilgili olduğunu belirten New York Times, Anayasa'yı yenileme planının da üniversitelerde türban yasağı kaldırmaya yönelik Anayasa değişikliğinin iptal edilmesinin ardından rafa kaldırıldığını hatırlattı.

Hasan Cemal, "Burada önemli olan Erdoğan'ın Türkiye'nin AB üyeliği konusunda samimi olup olmadığıdır. Ben bu konuda şüpheye kapılmaya başladım" dedi.