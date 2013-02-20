AKP araştırmacısı hangi ismi başbakanlığa aday olarak göstermedi?

AKP için de kamuoyu araştırmaları yapan Pollmark'ın sahibi İbrahim Dalmış, parti içinde başbakan olabilecek çok isim olduğunu söyledi ve "(Recep Tayyip) Erdoğan gittiği anda o isimler ortaya çıkacak" dedi. Örnek olarak, Ekonomik Konularda Genel Koordinasyondan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun yanı sıra AKP Genel Başkan Yardımcıları Numan Kurtulmuş ve Süleyman Soylu'yu gösteren Dalmış'ın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü adaylar arasında saymaması dikkat çekti.

Pollmark'ın sahibi İbrahim Dalmış'ın Yeni Şafak'tan Burcu Bulut'a verdiği söyleşinin ilgili kısmı şöyle:

2014'te Cumhurbaşkanı Başbakan Erdoğan olursa, AK Parti'de nasıl bir değişim yaşanır?

AK Parti'de Başbakan Erdoğan çok güçlü bir liderlik yaptı. Gün geçtikçe de o liderliğini pekiştirdi. Bu nedenle sanki AK Parti'de başka bir isim yokmuş gibi düşünülüyor. Aslında başbakan olabilecek çok isim var. Tayyip Erdoğan partideyken kimse lidermiş gibi davranmıyor ya da onlara o gözle bakılmıyor. Erdoğan gittiği anda o isimler ortaya çıkacak.

Mesela kimler var?

Parti kurucularının hepsinin hedef kitle içinde çok yüksek algıları vardı. Partiye daha sonra yeni isimler de girdi. Mesela 'Ali Babacan' denilen bir fenomen var. En önemli bakanlıklarda bulundu. Bugün herhalde Türkiye'de tanımayan yoktur. Numan Kurtulmuş, Süleyman Soylu son dönemde girdiler, belli bir tanınırlıkları olan insanlar. İsim konusunda sayı açısından AK Parti'de sorun yaşanacağını sanmıyorum. Tam tersine bence bu kadar isim arasından seçim yapmakta sıkıntı yaşanacak. Erdoğan, AK Parti'yi çok seviyor, normalde kimse geçsin istemez. Ama AK Parti'nin başına bir isim geçecekse, Erdoğan güçsüz, imajı zayıf olan birini asla istemez. Sadece stillerinde benzerlik olan birisi olursa bu da ileride sorun olabilir. Çünkü iki Tayyip Erdoğan'ı Türkiye kaldırmaz. Ali Babacan, Binali Yıldırım, Ahmet Davutoğlu gibi isimler bence başbakanlık için en uygun isimler.