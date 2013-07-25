AKP Ar-Ge: 'Gezi Parkı eylemleri' çözüm sürecine desteği artırdı

AKP Ar-Ge Başkanlığı tarafından yapılan son ankete göre, çözüm sürecine verilen desteğin arttığı ortaya çıktı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, çözüm süreciyle ilgili yaptıkları son ankette, bu sürece destek verenlerin Kürt seçmenlerin oranında ciddi bir artış olduğunu belirtti.

Taksim Gezi Parkı olaylarından önce yaptıkları ankette, çözüm sürecine destek veren Kürt seçmenlerin oranının yüzde 75, diğer seçmenlerin oranının da yüzde 65 civarında olduğunu anlatan Soylu, son yapılan ankette ise bunun Kürt seçmenlerde yüzde 90'a, diğer seçmenlerde ise yüzde 70'lere ulaştığını söyledi.

Soylu, "Sadece kendisini Kürt olarak tanımlayanların yüzde 90'ı çözüm sürecini desteklemektedir. Sürece halkımızın verdiği ortalama destek yüzde 65-75 aralığındadır. Yani halkın desteği sürekli yükselmektedir. Bu da şunu çok açık olarak gösteriyor ki, çözüm süreci, önemli kazanım sağlayacak Güneydoğu'da yaşayan insanlarımız tarafından daha çok benimsenmektedir" dedi.

Soylu, Türkiye 'nin zenginleşmesi, demokratikleşmesi, özgürleşmesi ve insanların kardeşlik diyaloğunun temelinin, bu ihtilafların ortadan kalkmasıyla olacağını söylerek, "Çözüm süreci konusunda gerek hükümetimiz, gerek partimiz üzerindeki yükümlülüğümüz, sorumluluğumuzu tam anlamıyla millete vermiş olduğumuz söz çerçevesinde yerine getirilmektedir. Bunların hepsi birer pakettir öyle görmek lazım" şeklinde konuştu.

'Millet rahatlamıştır'

Türkiye'de çözüm sürecinin başlamasının ardından bir musibet rüzgarı estirildiğine de dikkati çeken Soylu, ülkenin şimdiye kadar birikmiş ne kadar toplumsal sorunları ve ihtilafları varsa hepsinin bu dönemde gündeme getirildiğini söyledi.

Taksim olaylarında, "şimdi çözüm süreci de bitiyor" diye neredeyse şapkasını göğe atan insanları gördüklerini ifade eden Soylu, şöyle konuştu: "Fakat ne kadar bu konuda bir çaba ortaya koyarsalar koysunlar çözüm süreciyle ilgili yaptığımız araştırmalarda da Türkiye'nin her tarafından gerek Güneydoğu Anadolu 'da gerek Doğu Anadolu'da gerekse İç Anadolu ve Batı'da olsun, milletvekillerimizin, parti yöneticilerinin, bakanlarımızın yapmış olduğu bütün çalışmalarda, milletimizin çözüm süreci konusunda geleceğe daha emin bakabilen bir haleti ruhiyenin içerisinde olduğunu görüyoruz."