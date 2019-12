AKP, Antalya'yı törenle verdi

Yerel seçimlerden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak çıkan Mustafa Akaydın, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür Salonu'nda gerçekleştirilen törenle görevi devraldı.





Tören öncesi belediye önünde toplanan yaklaşık 1000 kişilik partili grubu, 10. Yıl Marşı'nı söyleyerek Akaydın'ın alana gelmesini bekledi. Alana ilk olarak Büyükşehir Belediye eski Başkanı Menderes Türel geldi. Alkışlarla karşılanan Türel, partilileri selamlayarak belediye binasına girdi. Türel'in hemen ardından özel aracı ile belediye önüne gelen Akaydın, partililerin oluşturduğu yoğunluğu ve sevgi gösterileri nedeniyle törenin yapılacağı salona girerken zor anlar yaşadı.



Parti yöneticilerinin desteği ile salona giren Akaydın, Türel'le öpüşüp kucaklaştıktan sonra kendisi için ayrılmış alanda törenin başlamasını bekledi.



Sonuca saygı gösterilmeli



Partililerin alkışları arasında ilk sözü alan Türel konuşmasına “5 senede kazandırdığımız eserlerin ve hizmetlerin gururu ile sizleri selamlıyorum” diyerek başladı.



Antalyalıların yerel seçimlere yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Türel, “Sandıktan çıkan sonuca herkes saygı göstermeli. 2004-2009 yılları arısında Antalyamıza kazandırdığımız hizmetleri ve eserleri hayatım boyunca büyük bir şeref olarak taşıyacağım. Bu hizmetlerde payı olan, emek veren herkes, kendisi ile iftihar edebilir” dedi.



Görev süresi boyunca Antalya'ya çok büyük hizmetler yapıldığını kaydeden Türel, “Bugün belediye başkanlığını devrederken gönlümüz rahat, vicdanımız müsterih. Çünkü Antalya bu dönemde birçok önemli hizmete ev sahipliği yaptı. Tabii ki bu hizmetlerde başta başbakanımızın, bakanlarımızın, hükümetimizin çok önemli katkıları olmuştur. En büyük katkı ise elbetteki Antalyalılardan gelmiştir. Bu katkılardan dolayı tüm Antalyalılara şükran ve minettarlığımı sunuyorum” dedi.



Başbakan'ın Antalya'ya ilgisi sürecek



Başbakan Erdoğan'ın Antalya'ya büyük önem verdiğini söyleyen Türel, “Sayın Başbakanımız, Antalya'ya son 5-6 senede 28 kez gelmişlerdir. Ve her gelişinde en az 5-6 projenin açılışını yapmışlardır. Bilindiği gibi Sayın Başbakanın temel atma gibi bir alışkanlığı yoktur, genellikle açılış törenlerine katılır” dedi.



Başbakan Erdoğan'ın, açılışa hazır tesisleri hizmete sokmak için her zaman Antalya'ya gelmek istediğini kaydeden Menderes Türel, “Yeter ki biz Antalyamıza büyük projeleri kazandıralım. Ayrıca Sayın Başbakanımız her vesile ile Antalya'nın turizm başkenti bir şehir olduğunu, tarım ve ticaret şehri olması nedeniyle ülke ekonomisi için önemi vurgulamıştır. Bu yüzden Antalya'ya her zaman özel bir ilgi göstereceğinin altını çizmiştir” diye konuştu.



Yağmur gibi hizmet yağdı



Hizmet konusunda hiçbir zaman mazeret üretmediklerinin altını çizen Türel konuşmasına şöyle devam etti:



“Hizmet etmek bir bayrak yarışıdır. Bizim bugün teslim ettiğimiz bayrak, mazeret aranmadan daha da yukarılara taşınmalıdır. Antalya Büyükşehir Belediyesi hiçbir zaman borçsuz bir belediye olmamıştır. Bizim zamanımızda da önceki dönem borçları eksiksiz ödenmiştir. Ama borç ödeniyorken hizmet de yağmur olmuş yağmıştır. Bu yüzden hizmet döneminde mazeret üretilmek yerine çözüm bulmak ve hizmet üretmek öncelikli olmalıdır. 5 senelik görev dönemimizde hiçbir zaman enkaz edebiyatı yapmadık.”



Seçim öncesi hakkında çıkan iddialar konusunda da değerlendirmeler yapan Türel, şunları söyledi:



“Seçim sürecinin son bir haftasında görev dönemimize ait birtakım iddialar gündeme getirilmişti. Yeni dönemde görevi devir alanlar bu iddiaların ne kadar gerçek olduğunu öğrenebilecek her türlü bilgi ve belgeye bugünden itibaren sahip olacaklar. Bu yüzden bu iddiaları gündeme getirenleri gereğinin yapılması konusunda uyarıyorum. Yüce Türk yargısı nezninde ben de bu iddiaların en yakın takipçisi olacağım. Kimsenin yaptığı, söylediği yanına kar kalmamalıdır. Biz alnımız ak, başımız dik Antalya sokaklarında gezebileceğimiz bir görev dönemini tamamladık. Bununla da iftihar ediyoruz.”



Başbakan 56 kez gelsin



Türel'in ardından partililere hitap eden Akaydın, Türel'in Başbakan Erdoğan'a ilişkin değerlendirmelerine gönderme yaparak, “Sayın Başbakan Antalya'daki sonuçlarla ilgili üzüntü duymuş. Ben de bunu sevecenlikle karşıladım. Ama tekrar söylüyorum, o Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanıdır, ben de Antalya'nın Büyükşehir Belediye Başkanıyım. İkimizin de siyasi kimliği karşılıklı ilişkilerimizde artık sözkonusu değildir” dedi.



Nasıl rektörken, Üniversitelerarası Kurul Başkanı iken siyasi iktidarla seviyeli bir ilişki içinde olduysa, bundan böyle de öyle yapacağını belirten Mustafa Akaydın, “Bize ilgi gösterdiği ölçüde biz de ona ilgi, alaka, sevgi göstermek zorundayız. Başbakan, Türel döneminde 28 kez Antalya'ya gelmiş. Ben kendisini 56 kez davet ediyorum” diye konuştu.



Antalya'ya hizmetlerinden dolayı Türel'e teşekkür eden Akaydın şöyle dedi:



“Kendisine Antalya'nın geleceğine hep birlikte katkı yapıp birlikte çalışmayı öneriyorum. Antalya Sayın Türel'i yapmadıkları için eleştirebilir, yanlış yaptıkları için de eleştirebilir, bu çok doğaldır. Halkımız kendisine Antalya'ya yaptığı olumlu katkılarından dolayı teşekkür etmesini de bilecektir. Antalya, Sayın Türel'i geçmiş tüm belediye başkanları gibi bağrına basacaktır.”



Konuşmaların ardından tekrar kürsüye çıkan Akaydın, Türel'e hizmetlerinden dolayı plaket ve çiçek takdim etti. Akaydın, daha sonra Muratpaşa Belediye Başkanı Süleyman Evcilmen, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Döşemealtı Belediye Başkanı Nurettin Tursun, CHP Kepez Belediye Başkan adayı Zeki Başaran, CHP Antalya İl Başkanı Ömer Melli ve eşleriyle Büyükşehir Belediye'nin hizmet binasının balkonundan partilileri selamladı.