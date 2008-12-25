AKP anketinden CHP çıktı

AKP İzmir İl Başkanlığı'nın özel bir şirkete geçen ay yaptırdığı ankete katılan 21 ilçedeki 28 bin 700 kişiden yüzde 42'sinin CHP, yüzde 36'sının AKP, yüzde 9.2'sinin ise MHP'nin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanmasını istediğini belirtti.



22 Temmuz genel seçimlerinden sonra Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın “İzmir'i istiyorum” talimatının ardından kolları sıvayan AKP İzmir İl Başkanlığı, Büyükşehir Beledisi sınırlarında kalan 21 ilçede, ilçe ve Büyükşehir Belediye başkan adaylarını ve partinin durumunu yaptırdığı anketle yokladı.



Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilen ankete farklı sosyo-ekonomik yapıya sahip 28 bin 700 kişi katıldı. Ankette ‘İlçenizde hangi partinin kazanmasını istersiniz’, ‘İlçenizde kimi belediye başkanı olarak görmek istersiniz’, ‘29 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını hangi partinin kazanmasanı istersiniz, Neden’, ‘Yerel seçimlerde AKP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak kimi görmek istersiniz’, ‘İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı AKP kazanırsa daha mı iyi yoksa daha mı kötü olur’ sorularının da yer aldığı 20 soru soruldu.



AKP – CHP farkı 6 puan



‘29 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı hangi partinin kazanmasını istersiniz’ sorusuna ankete katılanların yüzde 42'si CHP, yüzde 36'sı AKP yüzde 9.2'si ise MHP yanıtı verdi. Bu partileri DSP, Anavatan, DP yüzde 1, GP yüzde 1.5, SP ise 0.5 oranında takip etti. ‘CHP'nin kazanmasını isterim’ diyenlerin yüzde 19.7'si ‘Sosyal demokrat olduğu için’, yüzde 16.3'ü ‘Düşüncelerime yakın olduğu için’, yüzde 11.1'i ‘Atatürkçü olduğum için’, yüzde 10.5'i ‘Hizmetleri olduğu için’, yüzde 7.3'ü ‘Aileden gelenek olduğu için’, yüzde 6.3'ü ise ‘AKP'nin kazanmasını istemediğim için’ şıklarını işaretledi.



‘AKP'nin seçimleri kazanmasını isterim’ diyenlerin yüzde 35.2'si ‘Çalışmaları başarılı olduğu için’, yüzde 18.2'si ‘Diğer partilere göre daha iyi olduğunu düşündüğüm için’, 16.4'ü ‘İktidar partisi olduğu için’, yüzde 8.6'sı ‘Yöneticiliği ve belediyeciliği bildiği için’, yüzde 6.6'sı ise ‘Güvenilir ve dürüst olduğu için” cevabını verdi.



‘Büyükşehir Belediye Başkanlığını AKP kazanırsa daha mı iyi yoksa daha mı kötü olur?’ sorusunu ise yüzde 71.7 ‘Daha iyi olur’, yüzde 10.5, ‘Daha kötü olur’, yüzde 6.2 ‘Aynı olur’, yüzde 11.6 ise ‘Fikrim yok’ diye yanıtladı.



‘Başkan İzmirli olmalı’



‘Yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkan adayında hangi kriterler olmasını istersiniz’ sorusuna çeşitli şıklar verildi. Bu şıkları işaretleyenlerin yüzde 84.4'ü ‘Toplumun bütün kesimine hitap etmeli’, yüzde 66.5'i, ‘Dünyadaki değişiklikleri takip edebilecek ve bunları uygulayacak vizyona sahip olmalı’, yüzde 63.8'i, ‘Belediyecilikte tecrübeli olmalı’ derken yüzde 52.8'i ‘Büyükşehir Belediye Başkanı İzmirli olmalı’, yüzde 28.5'i ise ‘Eşinin başı açık olmalı’ yanıtını verdi.



Dokuz ilçede önde



“İlçenizde hangi partinin kazanmasını istersiniz” sorusunda Bayraklı, Bornova, Karabağlar, Gaziemir, Buca, Torbalı, Kemalpaşa, Aliağa'da AKP 1'nci çıkarken Konak, Bayındır, Menderes, Menemen ve Çiğli'de ise AKP-CHP'nin arasındaki yarışın başa baş gittiği sonucu ortaya çıktı.



Dört isim



Ankete, ‘İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak kimi görmek istersiniz?’ sorusunda kamuoyunda adı geçen 12 AKP'linin ismi de eklendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Selim Gökdemir'in, AKP Genel Başkanı Yardımcısı Nükhet Hotar Göksel'in, Buca Belediye Başkanı Cemil Şeboy'un, 2004'te yapılan yerel seçimlere AKP'nin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı, İzmir Milletvekili Taha Aksoy'un isimlerinin ön plana çıktığı öğrenildi.



‘Merkez de birini istiyor’



AKP İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, anketi yaptırmalarının amacının strateji oluşturmak olduğunu ifade etti. Adaylarının belli olmamasına karşın CHP ile aralarında çok az bir puan farkının olduğunu vurgulayan Şengül, adaylarını belirledikten sonra CHP'yi geçeceklerini öne sürdü.

Şengül, “İzmir'e AKP'li belediye başkanı seçmeyeceğiz. Çünkü seçilecek kişi parti rozetini bir kenara bırakarak herkese hizmet götürecek” dedi. Şengül, şöyle konuştu:

“Bu ankette üç önemli sonuca ulaştık. İzmirli, başkan adayı olarak sağ ve sol uçta kişileri görmek istemiyor. Merkezde birini istiyor. İzmir ülke ortalamaları ile uyuşmuyor. İzmir'e AKP'nin hizmetleri daha farklı olacak. Bizden seçilecek başkan, parti rozetini bir kenara bırakarak vatandaşlara hizmet götürecek.”



Şengül, anket sonuçlarını bir rapor halinde Başbakan Erdoğan'a sunacağını dile getirdi.



Öte yandan AKP Genel Merkezi'nin de İzmir'de bir anket yaptırdığını belirtildi.

