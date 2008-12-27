AKP anketinde Karayalçın birinci çıktı

Son yaptırılan ankete göre Ankara'da AKP oyları düşüyor ve Murat Karayalçın Melih Gökçek'in önünde gözüküyor.



Yerel seçime 3 ay kala Ankara’da yapılan son anket seçmen tercihinde önemli değişiklikler olduğunu gösteriyor. AKP’de düşüş, CHP ve MHP’de artış var.

Denge şirketi, AKP’nin siparişi üzerine Ankara’da 3 bin 500 kişiyle yüz yüze görüşerek bir anket yaptı. “Bugün milletvekili seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?” sorusuna şu yanıt alındı: AKP: % 32.9, CHP: 29.8, MHP: % 13.7, Kararsızlar: % 15.8.. Anket firması kararsızları dağıtınca üç büyük partinin oy yüzdesi şöyle oldu: AKP: 40, CHP: 36.2, MHP: 16.7...



AKP’nin, Ankara için yaptırdığı son ankete göre Gökçek 29.8’e düştü. AKP kurmayalarının incelediği anket iktidar partisinin başkentte gerilediğini de gösteriyor.



AKP, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayını belirlemeden önce kamuoyu anketlerine hız verdi. Daha önce ANAR şirketine yaptırılan anketin tartışma yaratması üzerine AKP yönetimi, firmayı değiştirerek bu defa Denge şirketine Ankara anketi yaptırdı. Sonuçlar, önceki gün AKP Genel Merkezi’ne sunuldu.



Vatan gazetesinin verdiği anket sonuçları, AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kaybetmek üzere olduğunu gösteriyor. CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı Murat Karayalçın, AKP’nin anketinden birinci çıktı. Ankara anketi, AKP’nin anlaşmalı olduğu üç şirket arasında yer alan Denge tarafından yapıldı. Anket Ankara’da son bir hafta içinde yapıldı.



AKP Ankara’da geriledi



3 bin 500 kişiye, “Önümüzdeki yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz?” sorusu yöneltildi. Herhangi bir isim verilmeden yöneltilen bu soruya verilen cevaplarda, CHP’nin Ankara Büyükşehir Adayı Murat Karayalçın birinci çıktı.



Araştırmaya katılanlara, “AKP’nin Melih Gökçek’i Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı göstermesi durumunda AKP’ye oy verir misiniz?” sorusu yöneltildi. “Evet” diyenlerin yüzdesi 36.5’te kalırken, 58.2’lik büyük çoğunluk “Hayır” dedi.



AKP’nin Gökçek’i aday göstermesi halinde partinin oylarında yüzde 1.1’lik bir düşüş yaşandığı gözlendi.



28 Mart 2004 yerel seçimlerine CHP ve SHP Ankara’da ayrı adaylarla girmişti. Yılmaz Ateş’i aday gösteren CHP yüzde 12,71, SHP’den aday olan Murat Karayalçın 20,99 oy almıştı. Seçimin galibi olan AKP’nin adayı Melih gökçek ise her ikisinin toplamını da aşmıştı: Yüzde 55.35



