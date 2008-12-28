AKP Ankara adayı beklemede

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 18 il ve bunlara bağlı bazı ilçelerin belediye başkan adaylarını açıkladı. Ancak, açıklananlar arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı yine yoktu. Bu, Erdoğan'ın Melih Gökçek'i tamamen gözden çıkardığı şeklinde yorumlandı.



Erdoğan, partisinin belediye başkan adaylarının ilanı amacıyla Altındağ Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 46 ilden 18'inin değerlendirmesinin tamamlandığını belirterek, 15 Ocak itibariyle tüm adaylarını açıklamış olacaklarını söyledi. Erdoğan, 17 yeni ismin AKP'den belediye başkanlığı için aday gösterileceğini ifade etti.



Erdoğan, Adıyaman'da Necip Büyükaslan, Aksaray'da Nevzat Balta, Balıkesir'de Sabri Uğur, Bilecik'te Selim Yağcı, Burdur'da Sebahattin Akkaya, Denizli'de Nihat Zeybekçi, Elazığ'da Süleyman Selmanoğlu, Karabük'te Hüseyin Erer, Kilis'te Abdi Bulut, Muş'ta Necmettin Dede, Nevşehir'de Hasan Ünver, Rize'de Halil Bakırcı, Sivas'ta Sami Aydın, Bolu'da Alaattin Yılmaz, Tekirdağ'da Ahmet Aygün, Tokat'ta Adnan Çiçek, Van'da Burhan Yenigün ve Yozgat'ta Yusuf Başer ile "yola devam edeceklerini" söyledi.



AKP Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan, bu illerin bazı ilçelerinin belediye başkan adaylarını da açıkladı.



"İsrail orantısız güç kullanıyor"



İsrail'in Gazze'deki operasyonunu sert bir dille eleştiren Erdoğan, "Şiddet şiddeti doğurur" dedi.



İsrail'i operasyona son vermeye çağıran Erdoğan, "Masum, savunmasız insanları, çocukların, kadınların öldürülmesinin, sivil yerleşim yerlerinin bombalanmasının, bu tür orantısız güç kullanımlarının kabul edilemez bir durum olduğunu" ifade etti.



Yapılan bu operasyonun dünya barışına, uluslararası barışa indirilmiş bir darbe olduğunu belirten Erdoğan, "İsrail ve Suriye arasında bir arabulucu göreviyle aradaki sıkıntıları aşabilme talebiyle karşı karşı kalmıştık ve bu konuda bir görev üstlenmiştik. Aylarca yoğun bir şekilde sabır içinde sürdürülen bu gayretli çalışmalar neticesinde, 3-4 gün kadar önce ülkemizde olan İsrail Başbakanı, beşinci raundunu devam ettireceğimiz bu konuyla ilgili görüşmelerini bizimle yaparken kendileriyle bu hususları da görüşmüştük. Bütün bunlara rağmen yapılan bu operasyon Türkiye'ye de saygısızlık olmuştur. Bunu söylemek zorundayım. Çünkü bu savunmasız insanları kalkıp da bombardımanla hele hele dün yapılan açıklamalarla 'Bu uzun süreli bir operasyon olacak, bu şöyle olacak, böyle olacak' hala bu denli bunu ucu açık bir şekilde ortaya koymak, bana göre ciddi bir insanlık suçudur" dedi.



Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı bir açıklama yaparak bu operasyonu, saldırıyı, şiddetle kınadığını anımsatan Erdoğan, "Barış sürecine önemli katkılar yapan bir ülke olarak haklı tepkimizi tüm dünyaya duyuruyoruz, duyuracağız" dedi.



Erdoğan, "Hangi gerekçeyle, hangi saikle, hangi amaçla yapılırsa yapılsın masum sivillere zarar veren süreci, özellikle de burada yapılan, daha da gerginleştiren bu tür adımlar bizi barıştan da huzurdan da insanca yaşam zemininden de özellikle hızla uzaklaştıracaktır" dedi.



"Kimse bizden insanların DNA testlerini yapmamızı beklemesin"



AKP'nin hizmet siyasetinin partisi olduğunu belirterek, "14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduğumuzda, 'Türkiye'nin sorunlarını ancak bizim çözebileceğimizi, çünkü çözümsüz olmadığını' söylemiştim. Bu konudaki kararlılığımız devam ediyor" diye konuştu.



AKP'yi kurduklarında, "Türkiye'nin üzerindeki kara bulutların Türkiye'nin kaderi olmadığını" söylediklerini ve hizmetleriyle bunu ispat ettiklerini anlatan Erdoğan, millete hizmet etmek dışında bir gayesi olanın AKP camiasında kendisine yer bulamayacağını ifade etti.



Erdoğan, "70 milyonu bir arada kucaklayamayanlar, 70 milyona aynı dil ile konuşamayanların bu ülkeye kazandıracakları tek bir eser olamaz. Kimse bizden başkalarıyla popülizm yarışına girmemizi beklemesin. Kimse bizden kimlikler üzerinden siyasi rekabete girmemizi beklemesin, kimse bizden insanların DNA testlerini yapmamızı beklemesin. Bu testi yapanların kimliği ortadadır zaten. Bu testi yapanlar bu ülkeyi bölme gayreti gayreti içerisinde olanlardır zaten. Bunu milletim gayet iyi biliyor. AK Parti bugüne kadar hiçbir konuda popülist söylemlere itibar etmemiştir, bundan sonra da etmeyecektir" dedi.



Erdoğan, etnik, dini kimlikleri bölerek, ırkçılıktan, mezhepçilikten nemalanmak ve siyasi rant devşirmenin AKP'nin kitabında olmadığını kaydederek, bundan milletin kazanacağı hiçbir şeyin olmadığını, siyasetin artık bunları aşması gerektiğini bildirdi.



"Etnik kökenlerin, dini mezheplerin siyasi partisi olmaz" diyen Erdoğan, böyle davranan partilerin hazıra konmaya alışmış, millete daha iyi bir gelecek sunamayan partiler olduğunu söyledi.



"Terör ve şiddetin mazereti olamaz"



Türkiye'nin her geçen gün standartlarını yükselttiğini kaydeden Erdoğan, terör ve şiddetin milletin aleyhine olduğunu, terör ve şiddetin hiçbir mazeret olamayacağını söyledi.



Erdoğan, "İnanıyorum ki milletimiz özgür iradesini tehdit eden terör ve şiddet karşısında demokrasisini güçlendirerek, önümüzdeki seçimleri büyük bir fırsata dönüştürecektir. Sadece hangi siyasi anlayışın kazanacağına değil, hangisinin kaybedeceğine de millet karar verecektir. Sadece kimi istediğine değil, neyi istemediğine de millet karar verecektir" diye konuştu.



Millete verdikleri sözleri yerine getirdiklerini, yasaklarla, yolsuzlukla ve yoksullukla mücadele ettiklerini ifade eden Erdoğan, 6 yıldır bu yolda yaptıkları hizmetleri anlattı.



"Kömür yardımını ağızlarına sakız ettiler"



Erdoğan, "Şimdi muhalefeti bir yandan medyası bir yandan el ele verdiler bizim kömür yardımlarımızı ağızlarına adeta sakız ettiler. Bunu yapanlar da sözüm ona sosyal demokrat. Bunların sosyalden ne anladıklarını bu Türkiye bir türlü anlayamadı" dedi.



Erdoğan, "Belediyenin verdiği kursa karşı çıkacaksın, ondan sonra 'Ben öğrencilerin yanındayım' diyeceksin. Bunu belediye resmi kaynaklarından veriyor, kayıt dışı değil, kayıt altı. Ama nedir? Öğrenciye bir destek olsun. Sosyal Güvenlik Yasası'na karşı çıkacaksın diyeceksin ki ben demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletini savunuyorum. Bu nasıl sosyal bir hukuk devleti? Sağlıkta gerçekleştirdiğimiz dönüşüme karşı çıkacaksın, genel sağlık sigortasına karşı çıkacaksın ondan sonra diyeceksin ki 'Ben sağlıklı bir toplumdan yanayım'. Nasıl bir sağlıklı toplum anlayışı bu?" diye sordu.



Yeni yasal düzenleme ile her doğanın genel sağlık sigortasına sahip olduğunu, artık hastanelerde rehin kalmaların yaşanmadığını belirten Erdoğan, bunun sosyal devletin bir gereği olduğunu ifade etti.



Eksiklerin bulunduğunu, ancak genel duruma bakmak gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Arıyorlar, arıyorlar bakıyorsun bir yerde bir olay buluyorlar sonra akşam televizyonlarda (şok, şok, şok)... Bir tane olay ya... Olur tabii canım 70 milyon nüfusu olan bir Türkiye. Bir tane, iki tane, üç tane gözden kaçan olay olabilir. Ayıptır" diye konuştu.



İşçiye, esnafa, köylüye sağlanan haklara karşı çıkıp sonra "Ben sosyal demokratım" diye ortada dolaşmanın mümkün olmadığını kaydeden Erdoğan, "Dünya sosyal demokratları zaten bunları sosyal demokrat olarak kabul etmiyor" dedi.



Erdoğan, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının "Ben de kömür dağıtacağım" dediğini, bir televizyon kanalında da CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın "yoksullara kömür ve gıda yardımını ilgiyle karşıladığı" ifadesinin kullanıldığını belirterek, "Peki bütçe görüşmelerinde bunları açıklarken neden ilgiyle değil de tepkiyle dinliyor, tepkiyle karşılıyor. Biz yaparken sadaka oluyor, onlar yaparken sosyal demokrasi mi oluyor? sormak lazım" diye konuştu.



Dağıtılan kömür vesilesi ile atıl halde bulunan kömür rezervlerinin, küçük ölçekli kömür olacaklarının yeniden çalışmaya başladığını, yaklaşık 25 bin kişinin bu işten ekmek yediğini anlatan Erdoğan, 90 bin adet kamyona iş imkanı sağlandığını bildirdi.



Bu arada, "Başbakan Büyükşehir'i açıkla" ve "Ankara Tiryaki" şeklinde sloganların atılması üzerine Erdoğan, "Biz ne zaman açıklayacağımızı biliyoruz. Siz merak etmeyin, sabırlı olun" dedi. Erdoğan, kömür dağıtımının özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kaçak elektrik kullanımını da önlediğini söyledi.



AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, tekrar aynı yönde sloganların atılması ve salondakilerin bu sloganları yuhalaması üzerine, "Değerli arkadaşlar sizler bir yerlere malzeme vermek için buraya gelmişseniz sizlere bakışım farklı olur. Biz AK Parti'yiz bir takvim, bir program içinde ne zaman, neyi, nerede, nasıl yapacağımızı çok iyi biliriz. Onun için de 3-5 kişinin bu tür talepleriyle kalkıp planlarımızı, takvimlerimizi değiştirmeyiz. Lütfen bugünkü toplantının gündemine herkes saygılı olsun" dedi.

