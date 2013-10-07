Uzlaşılan Anayasa maddelerinin yasalaşmasına AKP ve CHP'den destek

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "yeni anayasa çalışmalarında üzerinde uzlaşma sağlanan 60 maddelik değişiklik teklifinin Meclis'ten geçirilmesi" önerisine olumlu yaklaştıklarını söyledi.

Elitaş, gazetecilerin Kılıçdaroğlu'nun görüşüyle ilgili soruları üzerine, "Biz bu öneriye varız. Ama bu öneri, Kılıçdaroğlu'nun kendi görüşü mü yoksa partinin görüşü mü? Kılıçdaroğlu'nun samimiyetini ölçmemiz lazım" dedi.

CHP'nin yanı sıra MHP ve BDP'nin de öneriye olumlu yaklaşması halinde 60 maddelik değişiklik teklifinin kısa sürede Meclis'ten geçirilebileceğini anlatan Elitaş, üzerinde uzlaşma olan maddelerin Anayasa Komisyonu'nda kısa sürede görüşüleceğini, Genel Kurul'dan da 15 günde bitirilebileceğini söyledi.

Elitaş, teklifin 60 maddeyle sınırlı olacağını, ekleme yapılamayacağını, aksi durumun uzlaşmayı bozacağını kaydederek, konuyu MYK'da ele almaları gerektiğini ifade etti.