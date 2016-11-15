AKP, anayasa değişiklik taslağını MHP'ye iletti

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), başkanlık sistemine geçişi öngören anayasa değişiklik taslağını Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) resmen iletti.

MHP'nin incelemesinin tamamlanmasının ardından taslak üzerindeki çalışmaların kurulacak ortak komisyonda devam etmesi bekleniyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "AKP'nin anayasa hazırlık metni tarafımıza resmen iletildi. Söz konusu metin üzerindeki çalışmalarımızı çok detaylı, kılı kırk yaran bir değerlendirmeyle yapıyoruz" dedi.

Bahçeli, değerlendirmenin ardından kurulacak bir komisyonda mutabık kalınan önerileri "süratle ve en kısa sürede Meclis Genel Kurulu'na getirmeyi umduklarını ve amaçladıklarını" da sözlerine ekledi.

Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, metinde "Cumhurbaşkanı" ifadesinin yer aldığını belirtti.

Bahçeli'nin verdiği bilgiye göre, MHP adına taslağın incelenmesi Afyon milletvekili Mehmet Parsak önderliğindeki bir ekip tarafından yapılacak.

Tasarı Genel Kurul'da yeterli oyu alırsa referanduma sunulacak.

Grup toplantısındaki konuşmasında Bahçeli ayrıca, ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Hareket Partisi'ne (CHP) de çağrıda bulundu ve sürece katkı yapması gerektiğini ifade etti.

MHP lideri, "Bu süreçte CHP naz etmemeli, kapris yapmamalıdır. Buyursunlar; kafa kafaya verelim, el ele, gönül gönüle, omuz omuza fiili açmazı giderelim. Milletimizin sorunlara beraberce eğilelim" dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş hafta sonunda yaptığı açıklamada, yönetim sistemi üzerinde köklü değişikliklerin yapılacağı anayasa taslağının "önümüzdeki günlerde" Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gönderileceğini söylemişti.

Hükümet, bir süredir başkanlık sistemini yürürlüğe sokacak bir anayasa değişikliği teklifi üzerinde çalışıyor. Teklifin geçmesi için TBMM'de en az 330 oy alması gerekiyor.

Söz konusu değişikliklerin 330 ile 367 arasında bir oy alması halinde, yürürlüğe girebilmesi için referanduma sunulma şartı bulunuyor. TBMM'de 367'nin üzerinde bir destek alması durumunda ise bu şart ortadan kalkıyor.

Başbakan Binali Yıldırım, tasarının referanduma gitmesine gerek kalmadan yasalaşmasını sağlayacak olan 367 oya ulaşılsa dahi anayasa değişiklik paketinin halk oylamasına sunulacağını söylemişti.

MHP, başkanlık sistemine geçişe sıcak bakıyor. TBMM'deki diğer partiler CHP ve HDP ise anayasa değiştirilerek, başkanlık sistemine geçilmesine karşı çıkıyor.