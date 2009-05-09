AKP, anayasa değişikliği için düğmeye bastı

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, "Anayasanın günümüz koşullarına uyarlanması için kendi parti gurubumuz içinde çalışmalara başladık” dedi.



Adalet Bakanı Sadullah Ergin, "Anayasanın günümüz koşullarına uyarlanması için kendi parti gurubumuz içinde çalışmalara başladık. Daha sonra yetkili organlar, barolar, TÜSİAD, TOBB, üniversiteler ve muhalefetle tartışarak Meclise getireceğiz" dedi.



Ergin, Hatay'ın İskenderun ilçesinde Kaymakam Cengiz Horozoğlu'nu makamında ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, 6.5 yıldır milletvekili olarak bölge sorunlarına duyarlı davrandığını, sanayi bölgesi olan İskenderun'un, özlemini duyduğu hizmetleri alması noktasında gerekli desteği vereceğini söyledi.



Kimsenin tek başına sorunları çözemeyeceğine dikkati çeken Ergin, "Bakan, milletvekili tek başına sorunları çözemez. Bu nedenle başta yerel yöneticiler, siyasiler olmak üzere sivil toplum kuruluş temsilcileri ve medya, elini taşın altına koymalı. Bölgemizin ve ülkemizin buna ihtiyacı var. Bizlere getirilen olumlu her projenin takipçisi oluruz" diye konuştu.



Bakan Ergin, İskenderun limanının hareketlenmesi yanında yeni devlet hastanesi, adalet sarayı, ilçe emniyet müdürlüğünün hizmete girmesi için gerekli çalışmalara katkı sağladıklarını da ifade etti.



Üniversiteler ve muhalefete gidecekler



Basın mensuplarının sorusu üzerine Anayasa değişikliği konusuna da değinen Ergin, şöyle konuştu:



"1982 de çıkarılan Anayasa, bazı maddeleriyle yetersiz kalıyordu. Anayasanın günümüz koşullarına uyarlanması için kendi parti grubumuz içinde çalışmalara başladık. Daha sonra yetkili organlar, barolar, TÜSİAD, TOBB, üniversiteler ve muhalefet partileriyle tartışarak değişmesi için Meclise getireceğiz.



Anayasanın değişmesi konusunda diğer parti ve organlarla ihtilaflı değiliz. Ancak, yöntem tartışılıyor. Ortak iradeye rağmen engellemeye çalışanlar da var. Yüksek yargı organlarının da katkısıyla ortak akıl ürünü metni hazırlayıp TBMM'den geçireceğiz."



‘Koruculuk gözden geçirilebilir’



Ergin, bir başka soru üzerine de Mardin Mazıdağı Bilge Köyünde 44 kişinin öldürülmesinin ardından yapılan koruculuk sistemiyle ilgili tartışmalara da değindi.



İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker ile bölgeye gittiklerini anımsatan Bakan Ergin, "Orada tanık olduklarımı asla unutamam. Koruculuk sistemi keyfe keder getirilen sistem değil. O dönemde gerekli görüldüğü için uygulamaya geçirilen yöntemdi. Bugün için fayda-zarar maliyeti analizi yapılır, yeniden gözden geçirilebilir" diye konuştu.



Kaymakam Horozoğlu da ziyarette, bir bölge milletvekilinin bakan olmasından dolayı onur duyduklarını, atanmışlar olarak ilçeye hizmet noktasında Bakan Ergin'den her alanda destek talep edeceklerini söyledi.



Toplantıya Vali Nusret Miroğlu, İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve diğer yetkililer de katıldı.



Ergin, göreve yeni seçilen CHP'li Belediye Başkanı Yusuf Civelek'i de makamında ziyaret etti.



CHP Milletvekili Abdülaziz Yazar ile Civelek, Bakan Ergin'i Belediye girişinde çiçekle karşıladılar.



Civelek, parti rozetini çıkardığını, tüm ilçeye ayırım gözetmeksizin hizmet vereceğini, Ergin'in Bakan olmasından Hatay ve Türkiye adına gurur duyduğunu, en yakın zamanda İskenderun'un sorunlarını içeren dosyayı hazırlayarak destek isteyeceğini belirtti.



Ergin, burada yaptığı konuşmada ise seçimlerin geride kaldığını, halkın iradesiyle göreve seçilen tüm belediye başkanlarına saygı duyduğunu, halkın hizmet beklediğini, İskenderun'u hak ettiği yere taşıyacaklarını ifade etti.



Civelek, Ergin'e ziyaret anısına bir plaket sundu.



Daha sonra Çelik-İş Sendikası İskenderun Şubesini ziyaret eden Ergin, burada Şube Başkanı Cengiz Gül, yönetim kurulu üyeleri ve İSDEMİR işçileri bir süre sohbet etti.



Ergin, İSDEMİR'in Türkiye'nin gururu olan bir tesis olduğunu, son ekonomik krizde işletmede bazı sıkıntılar yaşandığını buna rağmen ücret indirimi konusunda sendikanın tutarlı davranışını desteklediğini söyledi.



Eğitim-İş Sendikası İskenderun Şube Başkanı Oktay Çolak'ı da ziyaret eden Ergin'e AK Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, Merkez İlçe Başkanı Kudret Özbakış ve diğer partililer eşlik etti.

