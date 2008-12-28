AKP, ANAP olur mu?

CSIS hazırladığı raporda, 'ANAP da iki büyük seçim sonrası yerel seçimlerde hezimete uğrayıp bir sonraki seçimi kaybedince bir daha toparlanamadı. AKP yüzde 47 oyun altına inerse bu başarısızlık olur' yorumu yaptı.



Washington’daki Uluslararası Stratejik Çalışmalar Merkezi (CSIS) Türkiye Projesi Direktörü Bülent Alirıza tarafından hazırlanan raporda, AKP’nin 2008 performansı değerlendirirken, yerel seçimlerde oy oranının yüzde 47’nin altına düşmesinin ve ekonomik krizin ANAP gibi partinin sonunu hazırlayabileceğine dikkat çekildi.



MEDYAYI OTOSANSÜRE ZORLADI: CSIS raporunda, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP bağlantılı yolsuzluk iddialarını gündeme taşıyan medyaya çok sert tepki gösterdiği, eleştiriye tahammülsüzlüğünün karakterinin bir parçası haline geldiğini belirtilerek, "Erdoğan, medya patronlarına doğrudan saldırarak ya da gazetecilerin akreditasyonlarını iptal ederek, basını otosansüre zorladı" denildi.



SEÇİM AKP İÇİN ÖNEMLİ SINAV: 2009'un Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerin, AKP için önemli bir sınav olacağına dikkat çekilen raporda şöyle denildi:



"ANAP da iki büyük seçim sonrası yerel seçimlerde hezimete uğrayıp bir sonraki seçimi kaybedince bir daha toparlanamadı. AKP eğer son seçimlerde aldığı yüzde 47 oyun altına iner ya da bir büyük belediyeyi kaybederse sonuç başarısızlık olur. Ama Erdoğan’ın karşısında, Demirel gibi bir rakibi olmadığı için başarısızlık, büyük ölçüde güçlü bir muhalefetten çok ekonomik krize fatura edilecektir."



Raporda AKP’nin bir süre daha siyasi üstünlüğü kaybetmeyeceğine dikkat çekilerek, CHP ve MHP’nin yanında Saadet Partisi’nin de oylarını artırabileceği belirtildi.



LAİKLİK, DİNDARLIK VE ORDU: Raporda, AKP’nin kapatma davası sonrasında Başbakan Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ arasında bir uzlaşı oluştuğu izlenimine dikkat çekilerek, "Başbuğ, yeni bir AKP zaferi yaratmamak için parti ile çatışmamayı seçmiş olabilir. Türkiye, sert Kemalist prensiplerden eskiye göre daha uzak olsa da AKP, devletin temel ideolojisiyle çatışmamayı tercih etti. Özellikle Kürt meselesi Erdoğan ve TSK’yı birbirine yaklaştırdı" denildi.



MHP’nin AKP’ye türban konusunda verdiği desteğin ve CHP’nin çarşaflıları partiye kabul etmesinin dindarlığın Türk toplumundaki yerini gözler önüne serdiğini belirten raporda şöyle denildi:



"Ama laikliğin dindarlığa olay bazında adapte olabilmesine rağmen, iç dinamikler bu konuda bir uzlaşı olmadıkça istikrarsızlığı gösteriyor."



KÜRT SİYASETİ: Başbakan Erdoğan'ın 2005’te Diyarbakır’da Kürt sorununu tanıdığı açıklamasıyla PKK terörü mücadelesi arasında bir denge arayışında olduğuna vurgu yapan raporda, 'tek bayrak, tek ulus, tek vatan' söyleminin Kürtleri hayal kırıklığına uğrattığı belirtildi.



DTP Genel Başkanı Ahmet Türk’ün "Partisinin kapatılmaması için Başbakan Kürt meselesinde devletle anlaşmak zorunda kaldı" sözlerine yer verilen raporda, DTP’lilerle yemek yiyen Dengir Mir Mehmet Fırat’ın Genel Başkan Yardımcılığından istifa etmek zorunda kaldığına dikkat çekildi.



AB İLE İLİŞKİLER DURABİLİR: Raporu hazırlayan Bülent Alirıza’ya göre; 2009’da Kıbrıs sorununda bir ilerleme sağlanamaması ve Türkiye’nin AB ilişkilerinin durma noktasına gelmesi çok büyük bir ihtimal. Alirıza raporunda, "Özellikle de ABD’de yeni bir başkanın seçildiği ve Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik bazı belirsizliklerin olduğu düşünülürse böyle bir durum Türkiye’nin modernleşme ve Batı’yla bütünleşme çabalarına kritik etki yapabilir" dedi.



EKONOMİK KRİZİN FATURASI: Raporda yaşanan ekonomik krizle ilgi olarak da şu görüşe yer verildi:



"Son anketlere göre halkın yüzde 82’si krizin kendilerini etkilediğini yüzde 52’si de krizi AKP’nin kötü yönettiğini düşünüyor. Şimdi beklenip görülmesi gereken Başbakan Erdoğan’ın bu gecikme nedeniyle daha büyük bir fatura ödeyip ödemeyeceği."



Devletin zirvesi düğünde buluştu



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Köksal Toptan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın kızı İrem Zeynep Atalay ile işadamı İbrahim Üstün’ün oğlu Ali Üstün’ün düğününde bir araya geldi. Bilkent Otel’de dün düzenlenen nikâha bakanlar, milletvekilleri, valiler, emniyet müdürleri, sivil toplum temsilcileri, büyükelçiler ve çok sayıda davetli katıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in kıydığı nikâhın şahitliğini Gül, Toptan, Erdoğan ve AKP Manisa Milletvekili Bülent Arınç yaptı. Bu arada zaman zaman küskün oldukları şeklinde iddialar ortaya atılan Hayrünnisa Gül ile Emine Erdoğan’ın düğündeki samimi sohbetleri dikkat çekti.

