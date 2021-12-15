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AKP Amasya İl Başkanı görevinden istifa etti

15 Aralık 2021 09:48

AKP Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Mehmet Akif Kesmekaya, istifasını yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu. Kesmekaya, açıklamasında, "Yaklaşık 2 buçuk yıldır büyük bir şerefle yürüttüğüm AK Parti Amasya İl Başkanlığı görevinden, genel merkezle yaptığım istişareler sonucu, sağlık sorunlarım başta olmak üzere işlerimin yoğunluğu ve partimin bayrağının daha yukarı taşınması için şu an itibarıyla ayrılmış bulunuyorum” dedi.

Kesmekaya'nın istifası Genel Merkez tarafından kabul edildi. 

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