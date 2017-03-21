T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

AKP, Almanya'daki referandum etkinliklerini iptal etti

AKP'nin Almanya'nın Köln kentindeki yurt dışı koordinasyon bürosunun bir sözcüsü AFP'ye yaptığı açıklamada, 16 Nisan anayasa referandumu öncesi Almanya'da toplantı ve miting yapmayacaklarını söyledi. Alman medyasına konuşan Avrupa Türk Demokratlar Birliği

21 Mart 2017 22:49

AKP'nin Almanya'nın Köln kentindeki yurt dışı koordinasyon bürosunun bir sözcüsü, 16 Nisan anayasa referandumu öncesi Almanya'da toplantı ve miting yapmayacaklarını söyledi.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan AKP'nin Almanya'nın Köln kentindeki yurt dışı koordinasyon bürosunun bir sözcüsü, "Bundan sonrası için planlanmış tüm etkinlikler iptal edildi. Bu Ankara'nın kararı" dedi.

Ajansın haberinde sözcünün adı açıklanmadı.

Daha sonra AKP'nin Avrupa'daki etkinliklerini organize eden Avrupa Türk Demokratlar Birliği UETD (Union of European Turkish Democrats) adlı kuruluşun başkanı Zafer Sırakaya da Alman Wirtschaftswoche dergisine yaptığı açıklamada, referandum öncesi Türkiye hükümetinin yetkilileriyle herhangi bir etkinlik düzenlemeyeceklerini söyledi.

Son haftalarda AKP hükümetinden bakanların Almanya'nın farklı kentlerinde yapmayı planladığı toplantılara çoğunlukla güvenlik gerekçe gösterilerek izin verilmemesi ile başlayan gerilim, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başka Başbakan Angela Merkel olmak üzere Alman politikacıları "Nazi taktikleri kullanmak" ile suçlaması üzerine artmıştı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel dün yaptığı açıkalamdaa, Türk politikacıların kampanya faaliyetlerinin yasaklayabileceklerini söylemişti.

Merkel: Erdoğan, Nazi benzetmesine devam ederse daha çok yasak gelebilir

Merkel'in lideri olduğu Hristiyan Demokratlar Birliği CDU'nun başkan yardımcısı ve Hesse eyalet başbakanı Volker Bouffier de bugün DLF radyosuna verdiği mülakatta "Sayın Erdoğan ve hükümetinin ülkemize gelmesini istemiyoruz. Bu artık anlaşılmalı" dedi.

Son açıklamalardan önce Alman medyası Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ay Almanya'da yaşayan Türkiye vatandaşlarından yaklaşan Anayasa referandumunda Evet oyuna destek istemek üzere ülkeyi ziyaret etmeyi planladığını yazmıştı.

Türk bakanlar 'Hollanda'da kampanya yapmayacak'

Dün de Hollanda'daki AKP'li yetkililer bu ülkede başka toplantı ve miting yapılmayacağını açıklamışlardı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AKP Almanya KölnAFPNisanAlmanyaAlmanAvrupa Türk Demokratlar Birliği Başkanı Zafer SırakayaBu AnkaraAKP AvrupaAvrupa Türk Demokratlar Birliği UETDEuropean Turkish Democrats)Zafer SırakayaAlman WirtschaftswocheTürkiyeAKP

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24