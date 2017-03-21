AKP, Almanya'daki referandum etkinliklerini iptal etti

AKP'nin Almanya'nın Köln kentindeki yurt dışı koordinasyon bürosunun bir sözcüsü, 16 Nisan anayasa referandumu öncesi Almanya'da toplantı ve miting yapmayacaklarını söyledi.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan AKP'nin Almanya'nın Köln kentindeki yurt dışı koordinasyon bürosunun bir sözcüsü, "Bundan sonrası için planlanmış tüm etkinlikler iptal edildi. Bu Ankara'nın kararı" dedi.

Ajansın haberinde sözcünün adı açıklanmadı.

Daha sonra AKP'nin Avrupa'daki etkinliklerini organize eden Avrupa Türk Demokratlar Birliği UETD (Union of European Turkish Democrats) adlı kuruluşun başkanı Zafer Sırakaya da Alman Wirtschaftswoche dergisine yaptığı açıklamada, referandum öncesi Türkiye hükümetinin yetkilileriyle herhangi bir etkinlik düzenlemeyeceklerini söyledi.

Son haftalarda AKP hükümetinden bakanların Almanya'nın farklı kentlerinde yapmayı planladığı toplantılara çoğunlukla güvenlik gerekçe gösterilerek izin verilmemesi ile başlayan gerilim, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başka Başbakan Angela Merkel olmak üzere Alman politikacıları "Nazi taktikleri kullanmak" ile suçlaması üzerine artmıştı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel dün yaptığı açıkalamdaa, Türk politikacıların kampanya faaliyetlerinin yasaklayabileceklerini söylemişti.

Merkel'in lideri olduğu Hristiyan Demokratlar Birliği CDU'nun başkan yardımcısı ve Hesse eyalet başbakanı Volker Bouffier de bugün DLF radyosuna verdiği mülakatta "Sayın Erdoğan ve hükümetinin ülkemize gelmesini istemiyoruz. Bu artık anlaşılmalı" dedi.

Son açıklamalardan önce Alman medyası Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ay Almanya'da yaşayan Türkiye vatandaşlarından yaklaşan Anayasa referandumunda Evet oyuna destek istemek üzere ülkeyi ziyaret etmeyi planladığını yazmıştı.

Dün de Hollanda'daki AKP'li yetkililer bu ülkede başka toplantı ve miting yapılmayacağını açıklamışlardı.