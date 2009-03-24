'AKP, Aldanma ve Kalkındırma Partisi olacak'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Başbakan gel önce dokunulmazlıkları kaldıralım. Ondan sonra şu partini Adalet ve Kalkınma Partisi olarak aklanmış bir parti haline getir. Getirmezsen bu partinin adı (Aldanma ve Kandırma Partisi) olacaktır" dedi.





Bahçeli, partisince Elazığ İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sevgiye, barışa, birlik ve beraberliğe, bin yıllık kardeşliği korumaya ve ilelebet devam ettirmeye ihtiyacı olduğunu vurguladı.



"O sebepten dolayı sayın Başbakan etnik temelde bölünmekten, inanç temelinde ayrışmaktan, mezhep temelinde dışlamaktan vazgeç" diyen Bahçeli, konuşmasına şöyle devam etti:



"Devlet kurumları arasında sinsice bir çatışmadan vazgeç. Bunlar Türkiye'ye hayır getirmez. Bunlar sana da hayır getirmez. Bu gidişatta hayır yok. Bunu bugünden görüp ikaz etmek lazımdır. Bu seçimler iktidarı ortaya koymaz, ama yanlış gidenin, ayağı yerden kesilenin ve kibirle böbürlenerek Türkiye'ye zarar verme ihtimali baş göstermiş olanların uyarılmasına bir fırsat verir. Bir demokratik denetimi meydana getirir ve bugün ülkeyi daha huzurlu kılacak bir faaliyetin doğmasına sebep olabilir."



5 milyon 680 bin işsizimiz var



Bahçeli, ABD'de küresel finans krizi olarak yaygınlaşıp kıta Avrupa'sını saran ve Türkiye'yi de kuşatan bir krizle karşı karşıya kalındığına dikkati çekerek, "Bu krizi hafife almamak lazımdır. Bu krizi geçiştirmek mümkün değildir" dedi.



Halkın krizi işsizlik, yoksulluk ve açlık olarak hissedeceğini ifade eden Bahçeli, şunları söyledi:



"Bir ülkede var olan işsizlik gittikçe artıyorsa, son krizle birlikte çalışan insanlarımız da işlerinden çıkartılıyor, fabrikalar kapatılıyorsa, üretim duruyor, talep daralıyorsa o zaman işsizlik artacak demektir. Bugün 5 milyon 680 bin işsimiz var. 4 kişilik bir ailede bir insanımız işsiz çalışan ise muhtemelen (Önümüzdeki günlerde işsiz kalacağım) korkusu taşımaktadır. Ve bu gittikçe artıyor. Genç işsizlik gittikçe yaygınlaşıyor. Askere gitmiş dönmüş, üniversite bitirmiş aylar yıllar geçmiş işsiz. Gittikçe aile fertleri arasında huzursuzluk başlıyor. Çünkü işsizlik bir sosyal felakettir. Türkiye'de toplumu, üniter yapıyı, milli devlet anlayışı veya sosyal dokuyu tahrip etmeye kalkanlar işsizliği istismar ettikleri takdirde toplumsal bir felaket baş gösterir ki Allah muhafaza sonunu almak mümkün değildir."



Bahçeli, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın fabrikası kapananları, (Bunlar iyi yönetemiyor onun için kapanıyor) diyerek küçümsediğini öne sürerek, konuşmasına şöyle devam etti:



"O fabrikanın kapanması en az orada çalışan 10 kişinin işsiz kalması demektir. Hanedanların ve yandaşların refah içinde olabilir. Ama bunlar yoksuldur, kimsesizdir. O sebepten dolayı (Hamdolsun iyiyiz, bize teğet geçiyor) diyorsan bu teğet nereden geçiyor? Gel bir araştır bakalım. Dolar babalarının kazancı son 6 ayda dolardaki yüzde 56 artışla yüzde 56 büyümüştür. Eğer bunlar yandaş hanedanlar ise tabi ki orada teğet geçer, belki de vız diye geçer haberleri bile olmaz. Ama fukaranın, kimsesizin, esnafın, işçinin, memurun yüreğini delip geçiyor. Yarın ne olacağı da bugünden belli değildir."



Başbakan’ın iki dosyası var



Bahçeli, Başbakan Erdoğan'ın milletvekili ve Başbakan olmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevi sırasında hakkında açılmış iki tane dosyanın Savcılıktan Adalet Bakanlığı'na gönderildiğini ifade ederek, Başbakan Erdoğan'ın da kendi imzasıyla bunu TBMM'ye gönderdiğini, ancak aradan geçen 6 yıla yaklaşan süre içerisinde o dosyaların Mecliste beklediğini kaydetti.



Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Başbakan bu kadar yargıya güveniyorsan, aklanmayı seviyorsan, partinin adının AK Parti olarak söylenmesini istiyorsan mübarek adam şu dosyaları bir aç da dokunulmazlığı bir kaldır da yargının huzuruna bir çık da aklandıktan sonra Meclise gel. Bunları yapmıyor. Sayın Başbakan gel önce dokunulmazlıkları kaldıralım. Ondan sonra şu partini Adalet ve Kalkınma Partisi olarak aklanmış bir parti haline getir. Getirmezsen bu partinin adı (Aldanma ve Kandırma Partisi) olacaktır."



Bahçeli, bu duruma karşı "Bir ders verme gereği hisseden" vatandaşın ilk fırsatının 29 Mart seçimleri olduğunu belirterek, "Bu seçimlerde AKP'ye dur demeliyiz, ders vermeliyiz. Ama bu yetmez karşılığında bu ülkede ne olması gerekiyor düşünürseniz AKP'nin alternatifini de hatırlamak lazımdır. Onun için (AKP'ye ders ver MHP'ye yol ver) diyoruz. Yol ver ki bir gün Allah nasip eder iktidar olduğumuz gün bu 6 yıl 4 ayda hanedandan yandaşlara kadar kim yetimin hakkını yemişse ondan hesap sormazsam namerdim" diye konuştu.



MHP’liler kendinize dönün



Bahçeli, Elazığ'ın çok zor şartlarda tüm imkanların kıt olduğu dönemde yiğitçe davranıp bölgede MHP'ye milletvekillikleri, belediye başkanlıkları hediye ettiğini ifade etti.



Bahçeli, "Ama sonra bir hal oldu. MHP'nin tüm gücünü sahiplenmek isteyenler etrafını sardı, dilim dilim ayırdı. MHP'yi Elazığ'da zafiyete düşürmeye çalıştı. Artık buna bir 'dur' demenin zamanı gelmiştir. Onun için MHP'liler kendinize dönün. Ve Elazığ'ı tekrar sizden istiyorum" dedi.

