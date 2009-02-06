‘AKP, Akrabalarını Kalkındırma Partisi oldu’

Kırşehir AKP İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Olgun, Kırşehir Milletvekili Abdullah Çalışkan'ı eleştirerek partisinden istifa etti.





Olgun, Çalışkan'ın partiye akrabalarını doldurduğunu ileri sürerek "Sayın milletvekili AKP'yi Akrabalarını Kalkındırma Partisi yapmıştır" dedi. Milletvekili Çalışkan ise, Olgun'un konuyu saptırdığını, kendisi de dahil Akçakent'te herkesin akrabası olduğunu, kim aday olursa olsun fark etmeyeceğini savundu.



İstifasının ardından aynı zamanda kendi köylüsü olan Kırşehir Milletvekili Abdullah Çalışkan'ı eleştiren Ahmet Olgun şöyle konuştu:



"Sayın Milletvekili Abdullah Çalışkan, ilk icraat olarak ilçe başkanlığı seçimini iki kez iptal ettirmiş, Kırıkkale'de ikamet eden halasının oğlunu zoraki ilçe başkanı yapmıştır. Halasının oğlunun birini yönetime getirmiş, birini ise İl Genel Meclis Üyesi yapmıştır. Ayrıca Akçakent Belediye Başkan adaylığına ise ilçede kimsenin tanımadığı akrabası olan bir kişiyi getirmiştir. Sayın vekil bütün Akçakent'i karşısına alarak, halka rağmen adaylar belirlemiştir. Bunu yaparken de Akçakentlileri hiçe saymıştır. Milletvekili, akrabalarının değil herkesin vekili olmalıdır. Bu yaşananlar partimize ciddi zararlar vermiştir. Herkes kaderine terk edilmiştir. Partiye çalışanlar dışlanmıştır. Bu durumu partimizin genel başkanına da ileteceğiz. Tüm bu nedenlerle çok sevdiğim partimden üzülerek istifa ediyorum. İlerleyen günlerde de bazı önemli açıklamalarım olacak."



‘Akrabam çarpıtıyor’



AKP Kırşehir Milletvekili Abdullah Çalışkan ise, partiden istifa eden Ahmet Olgun'un akrabası olduğunu belirterek şunları söyledi:



"Akçakent'in hepsi benim akrabam. Kim aday olsaydı sonuçta benim akrabam olacaktık. Demokrat Parti'nin adayı da benim akrabam. Akçakent küçük bir yer olduğu için herkes birbiriyle akraba. Bu arkadaş konuyu çarpıtıyor."

